Челябинская бизнесвумен построит крупный учебный центр в Ленинском районе. Скрин
Площадь участка под застройку центра - 1255 квадратных метров
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Власти Челябинска разрешили предпринимателю Екатерине Забровской строить учебно-коммерческий центр в Ленинском районе. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (учебно-коммерческий центр) в зоне высотной застройки на улице Энергетиков. Земельный участок расположен в Ленинском районе Челябинска», — сообщается на сайте.
По данным кадастровой карты, площадь земельного участка под учебно-коммерческий центр — 1 255 квадратных метров. Кадастровая стоимость — 2 965 464 рублей.
Ранее власти разрешили челябинскому предпринимателю Александру Котрову строить торговый комплекс в Ленинском районе. Коммерческий объект появится возле колледжа. Площадь участка под строительство достигает 3000 квадратных метров, сообщается на сайте.
Фото: Кадастровая карта г. Челябинска
