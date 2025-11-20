Площадь участка под застройку центра - 1255 квадратных метров Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Власти Челябинска разрешили предпринимателю Екатерине Забровской строить учебно-коммерческий центр в Ленинском районе. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (учебно-коммерческий центр) в зоне высотной застройки на улице Энергетиков. Земельный участок расположен в Ленинском районе Челябинска», — сообщается на сайте.

По данным кадастровой карты, площадь земельного участка под учебно-коммерческий центр — 1 255 квадратных метров. Кадастровая стоимость — 2 965 464 рублей.

Ранее власти разрешили челябинскому предпринимателю Александру Котрову строить торговый комплекс в Ленинском районе. Коммерческий объект появится возле колледжа. Площадь участка под строительство достигает 3000 квадратных метров, сообщается на сайте.



