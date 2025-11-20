53% челябинцев рассчитывают получить 13-ую зарплату в 2025 году
Многие челябинцы потратят годовой бонус на отпуска и путешествия
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске 53% горожан рассчитывают на 13-ую зарплату в 2025 году. Не ждут получения годового бонуса 43% горожан, сообщили в пресс-службе SuperJob.
«Мужчины чаще женщин рассчитывают на декабрьские бонусы. Наиболее оптимистично настроена молодежь до 35 лет. Среди них на дополнительные выплаты рассчитывают почти 60%. Среди респондентов в возрасте 35-45 лет таких 52%, а среди тех, кому 45 и больше, — лишь 47%», — сообщили в пресс-службе.
Чаще на 13-ую зарплату рассчитывают челябинцы с высшим образованием. Также годовые премии чаще всего ожидают горожане, зарабатывающие больше 150 000 рублей в месяц.
Премию по итогам года опрашиваемые челябинцы собираются тратить на отпуска и путешествия (20%), часть респондентов покроют ими долги, постараются закрыть кредиты (14%). У 10% опрошенных деньги пойдут на нужды семьи, текущие расходы или ремонт. Часть горожан отложит годовые премии в сбережения (8%). Еще челябинцы тратят декабрьские бонусы на свои нужды, подарки, оплачивают обучение и медицинские услуги.
