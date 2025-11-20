Экс-глава челябинской миграционки, обвиняемый в коррупции, судится за пенсию

Владимир Белоносов проиграл иск к бывшему работодателю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший начальник отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области Владимир Белоносов, которого судят за получение взяток от иностранцев, через суд пытается добиться перерасчета пенсии. Как пояснили URA.RU в пресс-службе Центрального райсуда Челябинска, он просил зачесть в стаж работы период, когда он был отстранен от исполнения обязанностей из-за уголовного дела. Суд отказал ему в удовлетворении иска.

«Категория дела: споры, возникающие из пенсионных отношений. Истец: Белоносов Владимир Александрович, ответчик: ГУ МВД России по Челябинской области, Отдел пенсионного обслуживания Центра финансового обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области. Результат рассмотрения: отказано в удовлетворении иска», — указано в карточке дела.

Белоносов пытался добиться включения в рабочий стаж того периода, когда он был отстранен из исполнения обязанностей из-за возбужденного в его отношении уголовного дела. В случае удовлетворения иска ему должны были пересчитать пенсионные выплаты. Но суд отказал экс-силовику в его просьбе.

Дело Белоносова тянется с апреля 2018 года. Тогда его задержали сотрудники УФСБ по региону по подозрению в коррупции. Следствие полагало, что он поставил на поток получение взяток от мигрантов. С 2008 года по 2016 год ему инкриминировали получение 400 тысяч рублей с гастарбайтеров. В те годы Белоносов служил в отделе ФМС Калининского района Челябинска, в котором за год регистрировалось до 20 тысяч мигрантов (в те годы ФМС была отдельным ведомством- прим. URA.RU). В отношении Белоносова проводилась служебная проверка. Он был уволен из органов внутренних дел РФ.