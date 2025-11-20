Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Лидера ОПГ «Махонинские» из Челябинска объявили в розыск. Скрин

20 ноября 2025 в 13:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Брат Александра Махонина объявлен в розыск

Брат Александра Махонина объявлен в розыск

Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Андрей Махонин, предприниматель и один из лидеров челябинской ОПГ «Махонинские», объявлен в розыск. Об этом говорится в базе данных МВД. 

«Разыскивается по статье УК», — сообщается в карточке, размещенной в базах данных МВД. Речь идет об уголовном деле, фигурантом которого стал его старший брат Александр Махонин. 

Генпрокуратура РФ ранее потребовала признать челябинское объединение «Махонинские» экстремистским и запретить его. В пользу государства ведомство намерено взыскать с лидеров ОПГ более 2,5 миллиардов рублей. По версии Генпрокуратуры РФ, братья Андрей и Александр Махонины основали ОПГ в 1990-х годах, занимались вымогательствами и силовым захватом бизнеса. 

Продолжение после рекламы

Ранее силовики задержали Александра Махонина. Но два дня назад Центральный райсуд Челябинска отправил его под домашний арест сроком на один месяц и десять суток. Заседание прошло в закрытом режиме. Одной из причин, почему Александра Махонина отправили под домашний арест, а не в СИЗО, может служить его серьезная болезнь. 

Андрей Махонин объявлен в розыск

Фото: База данных розыска МВД

Материал из сюжета:

Генпрокуратура потребовала изъять имущество ОПГ «Махонинские»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал