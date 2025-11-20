Брат Александра Махонина объявлен в розыск Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Андрей Махонин, предприниматель и один из лидеров челябинской ОПГ «Махонинские», объявлен в розыск. Об этом говорится в базе данных МВД.

«Разыскивается по статье УК», — сообщается в карточке, размещенной в базах данных МВД. Речь идет об уголовном деле, фигурантом которого стал его старший брат Александр Махонин.

Генпрокуратура РФ ранее потребовала признать челябинское объединение «Махонинские» экстремистским и запретить его. В пользу государства ведомство намерено взыскать с лидеров ОПГ более 2,5 миллиардов рублей. По версии Генпрокуратуры РФ, братья Андрей и Александр Махонины основали ОПГ в 1990-х годах, занимались вымогательствами и силовым захватом бизнеса.

Продолжение после рекламы

Ранее силовики задержали Александра Махонина. Но два дня назад Центральный райсуд Челябинска отправил его под домашний арест сроком на один месяц и десять суток. Заседание прошло в закрытом режиме. Одной из причин, почему Александра Махонина отправили под домашний арест, а не в СИЗО, может служить его серьезная болезнь.