В Карабаше школьник забил отца до смерти кувалдой: подробности кровавой расправы
В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Карабаше (Челябинская область) вечером 18 ноября 11-классник до смерти забил кувалдой собственного отца. После задержания он признался в содеянном. Подробности жуткой расправы над родителем — в материале URA.RU.
Отправили на перевоспитание
По данным URA.RU, подросток изначально проживал с родителями в Снежинске. Семья характеризовалась исключительно с положительной стороны: родители работали в ядерном центре имени Забабахина.
В какой-то момент они приняли решение отправить сына «на перевоспитание» к бабушке с дедушкой по отцовской линии в Карабаш. Пенсионеры когда-то были педагогами. Вероятно, они должны были «натаскать» школьника к экзаменам.
Конфликт и кровавая расправа
Отец с сыном меняли колеса на автомобиле, когда между ними произошел конфликт. Отец стал выговаривать сыну за плохие оценки. Тогда школьник схватил молоток и нанес родителю несколько ударов по голове. После же буквально размозжил череп кувалдой.
«Нет у вас больше сына»
После убийства подросток зашел в дом к бабушке и дедушке. «Нет у вас больше сына», — улыбаясь заявил школьник.
Задержание и уголовное дело
Подростка задержали в тот же вечер. В его отношении возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Он сразу признался в содеянном.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
- ...20 ноября 2025 14:36Такие правильные родители не заметили как довели ребёнка до такого тяжёлого психологического состояния, в котором он и совершил это т ужасный поступок
- Илья20 ноября 2025 14:22Не всем дано быть академиками, а насильно никого научить невозможно. Посещение школы должно быть добровольным, во всяком случае после 5 класса, когда ребенок уже имеет базовые навыки чтения и письма и элементарной арифметики. Надо законодательно запретить принуждать детей к учебе с использованием методов истязания: отнимать гаджеты, компьютер, блокировать интернет или избивать.