В Карабаше школьник забил отца до смерти кувалдой: подробности кровавой расправы

В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Карабаше (Челябинская область) вечером 18 ноября 11-классник до смерти забил кувалдой собственного отца. После задержания он признался в содеянном. Подробности жуткой расправы над родителем — в материале URA.RU.

Отправили на перевоспитание

По данным URA.RU, подросток изначально проживал с родителями в Снежинске. Семья характеризовалась исключительно с положительной стороны: родители работали в ядерном центре имени Забабахина.

В какой-то момент они приняли решение отправить сына «на перевоспитание» к бабушке с дедушкой по отцовской линии в Карабаш. Пенсионеры когда-то были педагогами. Вероятно, они должны были «натаскать» школьника к экзаменам.

Конфликт и кровавая расправа

Отец с сыном меняли колеса на автомобиле, когда между ними произошел конфликт. Отец стал выговаривать сыну за плохие оценки. Тогда школьник схватил молоток и нанес родителю несколько ударов по голове. После же буквально размозжил череп кувалдой.

«Нет у вас больше сына»

После убийства подросток зашел в дом к бабушке и дедушке. «Нет у вас больше сына», — улыбаясь заявил школьник.

Задержание и уголовное дело