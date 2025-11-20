В Челябинской области назвали самые популярные имена детей

Имя София уже минимум пять лет лидирует в рейтинге популярности Фото: Илья Московец © URA.RU

Александр и София стали самыми популярными именами для новорожденных жителей Челябинской области в 2025 году. Об этом сообщил Госкомитет по делам ЗАГС.

«Мальчиков чаще всего называют Михаилом и Александром, девочек — Евой и Софией. Имя София лидирует уже минимум пять лет», — указано в рейтинге самых популярных имен региона за текущий год.