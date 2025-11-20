Логотип РИА URA.RU
В Челябинской области назвали самые популярные имена детей

Александр и София стали самыми популярными именами для челябинских малышей
20 ноября 2025 в 13:40
Имя София уже минимум пять лет лидирует в рейтинге популярности

Александр и София стали самыми популярными именами для новорожденных жителей Челябинской области в 2025 году. Об этом сообщил Госкомитет по делам ЗАГС.

«Мальчиков чаще всего называют Михаилом и Александром, девочек — Евой и Софией. Имя София лидирует уже минимум пять лет», — указано в рейтинге самых популярных имен региона за текущий год.

Среди женских имен также распространены имена Анна, Мария и Варвара. Из мужских — Артем, Тимофей и Матвей. Самыми редким для девочек стало имя Нура, среди мальчиков — Оглонбек.

