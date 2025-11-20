В Челябинской области назвали самые популярные имена детей
Имя София уже минимум пять лет лидирует в рейтинге популярности
Фото: Илья Московец © URA.RU
Александр и София стали самыми популярными именами для новорожденных жителей Челябинской области в 2025 году. Об этом сообщил Госкомитет по делам ЗАГС.
«Мальчиков чаще всего называют Михаилом и Александром, девочек — Евой и Софией. Имя София лидирует уже минимум пять лет», — указано в рейтинге самых популярных имен региона за текущий год.
Среди женских имен также распространены имена Анна, Мария и Варвара. Из мужских — Артем, Тимофей и Матвей. Самыми редким для девочек стало имя Нура, среди мальчиков — Оглонбек.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!