В Кургане рабочие приступили к сборке первого новогоднего арт-объекта. Фото, видео

В Кургане начали собирать фигуру жар-птицы на центральной площади
20 ноября 2025 в 13:55
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На центральной площади имени Ленина в Кургане рабочие начали проверять и собирать новогодний арт-объект в виде жар-птицы. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, снявший подготовительные работы.

«На площади Ленина в Кургане собирают фигуру жар-птицы. Рабочие проверяют контакты и готовятся к установке», — рассказал корреспондент и прислал видеокадры с места работ.

Сборка происходит за ограждением. Сказочная жар-птица стала первым арт-объектом, который собирают для будущего новогоднего городка. Фигура была популярным местом для фотосессий у курганцев и гостей города в прошлые новогодние каникулы.

В Кургане началась установка первого новогоднего объекта

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU


