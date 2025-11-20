В Кургане начали собирать фигуру жар-птицы на центральной площади Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На центральной площади имени Ленина в Кургане рабочие начали проверять и собирать новогодний арт-объект в виде жар-птицы. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, снявший подготовительные работы.

«На площади Ленина в Кургане собирают фигуру жар-птицы. Рабочие проверяют контакты и готовятся к установке», — рассказал корреспондент и прислал видеокадры с места работ.

Сборка происходит за ограждением. Сказочная жар-птица стала первым арт-объектом, который собирают для будущего новогоднего городка. Фигура была популярным местом для фотосессий у курганцев и гостей города в прошлые новогодние каникулы.

1/5 В Кургане началась установка первого новогоднего объекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU