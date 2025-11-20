Логотип РИА URA.RU
В Кургане запретят стоянку транспорта вдоль домов по улице Куйбышева. Карта

20 ноября 2025 в 14:50
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане запретили остановку и стоянку автомобилей между домами 161 и 171 и вдоль торцевой части дома 169 по улице Куйбышева. Об этом сообщили в отделе Госавтоинспекции по городу Кургану.

«На указанных участках будут установлены дорожные знаки „Остановка запрещена“, „Зона действия“, „Зона с ограничением стоянки“, „Конец зоны с ограничением стоянки“ и „Работает эвакуатор“. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков и разметки», — сообщает telegram-канал дорожной полиции со ссылкой на администрацию города Кургана.

Запрет введен в целях безопасности дорожного движения и обеспечения проезда спецтехники. Установка знаков начнется в ближайшее время. Водителей предупреждают о возможной эвакуации транспортных средств при нарушении запрета.

