В Кургане запретят стоянку транспорта вдоль домов по улице Куйбышева. Карта
В Кургане у домов по Куйбышева запретили стоянку
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Кургане запретили остановку и стоянку автомобилей между домами 161 и 171 и вдоль торцевой части дома 169 по улице Куйбышева. Об этом сообщили в отделе Госавтоинспекции по городу Кургану.
«На указанных участках будут установлены дорожные знаки „Остановка запрещена“, „Зона действия“, „Зона с ограничением стоянки“, „Конец зоны с ограничением стоянки“ и „Работает эвакуатор“. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков и разметки», — сообщает telegram-канал дорожной полиции со ссылкой на администрацию города Кургана.
Запрет введен в целях безопасности дорожного движения и обеспечения проезда спецтехники. Установка знаков начнется в ближайшее время. Водителей предупреждают о возможной эвакуации транспортных средств при нарушении запрета.
