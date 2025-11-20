Студентка из Шадринска получила всероссийскую стипендию Правительства РФ

Студентка из Шадринска получит правительственную стипендию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Студентка Шадринского финансово-экономического колледжа (ШФЭК, Курганская область) Любовь Чашкина стала обладательницей государственной стипендии за выдающиеся учебные и научные достижения. В ближайший учебный год она будет получать ежемесячные выплаты, сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.

«Третьекурсница ШФЭК Любовь Чашкина одержала победу во всероссийском конкурсе на стипендии Правительства РФ. Ежемесячная выплата на ближайший академический год присуждается талантливым студентам за выдающиеся результаты в учебе и науке.», — сообщает telegram-канал «Шадринск. Официально».