Студентка из Шадринска получила всероссийскую стипендию Правительства РФ
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Студентка Шадринского финансово-экономического колледжа (ШФЭК, Курганская область) Любовь Чашкина стала обладательницей государственной стипендии за выдающиеся учебные и научные достижения. В ближайший учебный год она будет получать ежемесячные выплаты, сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.
«Третьекурсница ШФЭК Любовь Чашкина одержала победу во всероссийском конкурсе на стипендии Правительства РФ. Ежемесячная выплата на ближайший академический год присуждается талантливым студентам за выдающиеся результаты в учебе и науке.», — сообщает telegram-канал «Шадринск. Официально».
В мэрии отмечают, что ранее в Шадринске правительственной стипендии удостаивались лишь студенты местного педагогического вуза. Благодаря выплатам студентка сможет расширить перспективы для развития своих профессиональных и личностных качеств. В настоящее время в Российской Федерации правительственную стипендию получают примерно 5,7 тысячи студентов.
- Валерий20 ноября 2025 15:12Здорово, что администрация города поддерживает своих студентов и сообщает о таких событиях. Это создает положительный имидж Шадринска и показывает, что здесь есть много возможностей для обучения и развития. Пусть Любовь не останавливается на достигнутом. Удачи ей в учёбе и дальнейших начинаниях!
- Надежда20 ноября 2025 15:11Раньше только студенты педагогического вуза могли похвастаться подобными достижениями, а теперь и в финансово-экономическом колледже есть свои звёзды!
- Роман20 ноября 2025 15:09Я помню, как в колледже все мы мечтали о таких возможностях, и вот она, молодец, смогла это осуществить! Я уверен, что она сможет использовать эти средства с умом, чтобы развиваться как профессионал и личность. Это отличный стимул для всех студентов
- Наталья20 ноября 2025 15:08Как здорово, что у нас есть такие талантливые студенты, как Любовь Чашкина! В наше время получить всероссийскую стипендию - это, конечно, не шутка. Это говорит о том, что она действительно трудится на полную катушку и добивается потрясающих результатов в учёбе и науке