Курганец сообщил в полицию, что убил гостя в собственной квартире

Житель Кургана ножом лишил жизни собутыльника, после чего позвонил в полицию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кургане задержан 42-летний мужчина по подозрению в убийстве знакомого. Преступление произошло в ночь на 19 ноября во время распития спиртного в квартире задержанного на улице Садовой. О нем сообщил в полицию сам хозяин квартиры. Об этом рассказали в региональном следственном управлении СК России.

«По версии следствия, между фигурантом и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого житель Кургана нанес жертве несколько ударов ножом в спину. После этого преступник убрал следы в квартире и сам позвонил в полицию, сообщив о содеянном. Сейчас он задержан, дал признательные показания», — сообщили в telegram-канале курганского СУ СК. Инцидент со смертельным исходом случился в доме по улице Садовой в микрорайоне Северный.