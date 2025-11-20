Шею сдавило батареей: тюменку осудили за смерть ее малолетнего сына

Мать приговорили к году ограничения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницу Тюмени отправили под суд из-за смерти ее малолетнего сына: пьяная женщина не уследила за ребенком и он погиб от удушья. Информация представлена в судебном акте по делу, который есть в распоряжении URA.RU.

«Нетрезвая женщина уложила своего малолетнего сына спать на диван, расположенный в кухне, а затем легла рядом и уснула. Мальчик начал ползать по дивану и упал между ним и батареей, на изгиб трубы, который под массой тела ребенка сдавил его шею. Малыш погиб от асфиксии», — следует из материалов дела.