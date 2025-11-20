Логотип РИА URA.RU
Шею сдавило батареей: тюменку осудили за смерть ее малолетнего сына

В Тюмени ребенок погиб от удушья из-за недосмотра пьяной матери
20 ноября 2025 в 15:38
Мать приговорили к году ограничения свободы

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницу Тюмени отправили под суд из-за смерти ее малолетнего сына: пьяная женщина не уследила за ребенком и он погиб от удушья. Информация представлена в судебном акте по делу, который есть в распоряжении URA.RU.

«Нетрезвая женщина уложила своего малолетнего сына спать на диван, расположенный в кухне, а затем легла рядом и уснула. Мальчик начал ползать по дивану и упал между ним и батареей, на изгиб трубы, который под массой тела ребенка сдавил его шею. Малыш погиб от асфиксии», — следует из материалов дела.

Тюменку судили за причинение смерти по неосторожности. Свою вину она признала. Женщину приговорили к году ограничения свободы: в этот период она не сможет покидать Тюмень и выходить из квартиры с 22:00 до 06:00, ей запрещено посещать массовые мероприятия, а также ходить в рестораны, кафе и бары, где продают алкоголь.  

