Директора пермского Театра-Театра допросили в суде по делу Бориса Мильграма

Мухин во время заседания пояснил, что все договоры с Пронькиным подписывал он, а не Мильграм. Исключением стали только три из 12, которые рассматриваются в деле. Эти три контракта подписал Мильграм, так как Мухин был командировке. Директор также заявил, что при выборе режиссера для постановки рассматриваемых спектаклей Пронькину никаких преференций не оказывалось. Более того, по словам Мухина, он сам инициировал проект «Театр — в школы», в рамках которого Пронькиным и были созданы спектакли. Как утверждает Мухин — это был коммерческий проект, который оказался очень успешным. Театр на спектаклях для школьников заработал более 20 млн рублей. При этом Пронькин за работу получил гонорар гораздо ниже рынка и отказался от всех авторских прав. «Мильграм не настаивал на приглашении Пронькина и даже не советовал его. Суммы гонорара и сроки исполнения устанавливал я», — подчеркнул Мухин.