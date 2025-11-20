Директора пермского Театра-Театра допросили в суде по делу Бориса Мильграма
В суде Егор Мухин выступал без микрофона
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В суде, где рассматривается иск прокуратуры с требованием уволить художественного руководителя пермского академического Театра-Театра Бориса Мильграма, допросили исполнительного директора учреждения Егора Мухина. Мильграму вменяют конфликт интересов при заключении договоров с режиссером Александром Пронькиным, который приходится ему зятем.
Мухин во время заседания пояснил, что все договоры с Пронькиным подписывал он, а не Мильграм. Исключением стали только три из 12, которые рассматриваются в деле. Эти три контракта подписал Мильграм, так как Мухин был командировке. Директор также заявил, что при выборе режиссера для постановки рассматриваемых спектаклей Пронькину никаких преференций не оказывалось. Более того, по словам Мухина, он сам инициировал проект «Театр — в школы», в рамках которого Пронькиным и были созданы спектакли. Как утверждает Мухин — это был коммерческий проект, который оказался очень успешным. Театр на спектаклях для школьников заработал более 20 млн рублей. При этом Пронькин за работу получил гонорар гораздо ниже рынка и отказался от всех авторских прав. «Мильграм не настаивал на приглашении Пронькина и даже не советовал его. Суммы гонорара и сроки исполнения устанавливал я», — подчеркнул Мухин.
Директор ТТ также отметил, что все спектакли прошли приемку. В эту процедуру входят в том числе предпоказы — как закрытые, так и открытые. На последние приглашали школьников и преподавателей. Все постановки получили положительные оценки.
Что касается юридического смысла истории о конфликте интересов в отношениях Мильграма и Пронькина, то Мухин пояснил, что заключать договор с зятем художественного руководителя театра позволяет законодательство о закупках. Это подтвердили и в министерстве культуры Пермского края, куда театр обращался за разъяснениями.
Как ранее рассказывало URA.RU, Мильграму вменили то, что он вовремя не уведомил минкультуры Пермского края о возникновении возможного конфликта интересов при заключении нескольких договоров с режиссером Александром Пронькиным, который женат на его дочери. В Театре-Театре и минкульте с иском не согласны.
