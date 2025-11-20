Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае определили Центры культуры на 2026 год

20 ноября 2025 в 14:18
Звездный - ранее закрытый военный городок - стал победителем конкурса

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Статуса «Центр культуры Пермского края — 2026» получили три муниципалитета региона. Это город Чайковский, ЗАТО Звездный и Сивинской муниципальный округ. Об этом сообщила блогер, посол Пермского края Наталья Аксентьева.

Город Чайковский победил в номинации городов с населением более 30 тысяч жителей с проектом «Космос Чайковского». Сивинский муниципальный округ стал лучшим среди муниципалитетов, где живет более восьми тысяч человек. Его проект — «Село тряпичное, волость кирпичная». Звездный, где живет менее восьми тысяч, победил в третьей категории. Его проект — «Лаборатория закрытого города», написала Аксентьева в соцсети «ВКонтакте».

Программа «Пермский край — территория культуры», в рамках которой города и села борются за звание Центра культуры реализуется с 2007 года. Проекты победители получают гранты из бюджета. Они реализуются в территории в течение всего года. В 2025 году Центрами культуры являются Кудымкар, Верещагино и поселок Юг.

