В Пермском крае определили Центры культуры на 2026 год
Звездный - ранее закрытый военный городок - стал победителем конкурса
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Статуса «Центр культуры Пермского края — 2026» получили три муниципалитета региона. Это город Чайковский, ЗАТО Звездный и Сивинской муниципальный округ. Об этом сообщила блогер, посол Пермского края Наталья Аксентьева.
Город Чайковский победил в номинации городов с населением более 30 тысяч жителей с проектом «Космос Чайковского». Сивинский муниципальный округ стал лучшим среди муниципалитетов, где живет более восьми тысяч человек. Его проект — «Село тряпичное, волость кирпичная». Звездный, где живет менее восьми тысяч, победил в третьей категории. Его проект — «Лаборатория закрытого города», написала Аксентьева в соцсети «ВКонтакте».
Программа «Пермский край — территория культуры», в рамках которой города и села борются за звание Центра культуры реализуется с 2007 года. Проекты победители получают гранты из бюджета. Они реализуются в территории в течение всего года. В 2025 году Центрами культуры являются Кудымкар, Верещагино и поселок Юг.
