В Перми закрыли подпольный ломбард

Он находился в Мотовилихинском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Мотовилихинском районе Перми судебные приставы закрыли офис ломбарда, который осуществлял свою деятельность нелегально. Заведение открыто предоставляло услуги микрозаймов. На входе была размещена соответствующая вывеска, а в помещении имелась информация об условиях предоставления займов, залоге и процентных ставках.

«Кредиты выдавались под залог различных предметов, включая бытовую технику, инструменты, гаджеты и изделия из драгоценных камней. Однако юридическое лицо не имело права заниматься такой деятельностью, поскольку не было внесено в государственный реестр ломбардов, который ведет Банк России», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале.

В ходе проверки организации были получены показания одной из клиенток. Женщина отдала в залог принтер, который был оценен в 500 рублей. Ей выдали залоговый билет, где были указаны процентная ставка, сумма выкупа, срок предоставления займа и дата его возврата. Согласно документу, клиентка должна была вернуть ломбарду 1250 рублей через 30 дней.

Продолжение после рекламы