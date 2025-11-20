Денис фон Мекк рассказал редкие факты из жизни композитора Петра Чайковского и его семьи Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске прямой потомок семей фон Мекк, Чайковских и Давыдовых Денис фон Мекк рассказал школьникам, что композитор Петр Чайковский и его братья стали успешными во многом благодаря воспитанию в сильной, любящей и крепкой семье. Об этом он рассказал на встрече с воспитанниками детской школы искусств (ДШИ) при ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.

«Каждый из семи сыновей в семье Чайковских стал успешным в своей сфере. И во многом благодаря воспитанию и отношению родителей. Я надеюсь, что когда-то мы вернемся к таким же полным, большим семьям», — передает корреспондент URA.RU слова фон Мекка со встречи.

Встреча началась с исполнения учащимися отрывка из оперы Чайковского «Евгений Онегин». После выступления Денис фон Мекк провел для школьников лекцию о родословной Чайковских — мероприятие посвящено 90-летию ЮУрГИИ. Он рассказал детям о биографии великого композитора и его родственников, поделился редкими фактами из его жизни, а также напомнил о других членах семьи, добившихся значимых результатов.

Он отдельно отметил, что шесть братьев Петра Чайковского также реализовали себя в профессиях — от военной службы до инженерии. По словам лектора, пример семьи Чайковских важен тем, что показывает роль родительской поддержки в судьбе ребенка.