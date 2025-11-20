Челябинцы отдали курьерам цветочных 643 тысяч рублей чаевых с начала года
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Челябинске с начала 2025 года жители оставили курьерам, доставляющим цветы и подарки, более 643 тысяч рублей чаевых. Средняя сумма благодарности за доставку составила 188 рублей в период с января по октябрь, сообщили URA.RU в пресс-службе маркетплейса подарков Flowwow.
«Одну из самых крупных сумм чаевых за год — 7 869 рублей — житель Челябинска оставил за доставку заказа стоимостью 80 тысяч рублей. В сумме пользователи Flowwow в Челябинске отдали курьерам на чай больше 643 тысяч рублей за 10 месяцев 2025 года», — поделились с URA.RU в пресс-службе.
Наиболее заметный рост объема чаевых традиционно пришёлся на февраль и март. Аналитики также отметили всплеск в сентябре 2025 года — ранее такой подъем фиксировался только в предновогодний период. По прогнозам сервиса, средний чек чаевых увеличится и ко Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В среднем в январе — октябре 2025 года курьеру на чай оставляли 188 рублей.
