Челябинцы отдали курьерам цветочных 643 тысяч рублей чаевых с начала года

В Челябинске с начала 2025 года жители оставили курьерам, доставляющим цветы и подарки, более 643 тысяч рублей чаевых. Средняя сумма благодарности за доставку составила 188 рублей в период с января по октябрь, сообщили URA.RU в пресс-службе маркетплейса подарков Flowwow.

«Одну из самых крупных сумм чаевых за год — 7 869 рублей — житель Челябинска оставил за доставку заказа стоимостью 80 тысяч рублей. В сумме пользователи Flowwow в Челябинске отдали курьерам на чай больше 643 тысяч рублей за 10 месяцев 2025 года», — поделились с URA.RU в пресс-службе.