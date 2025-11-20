В Перми закроют движение к Красавинскому мосту. Схема
Запрет продлится меньше суток
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В период с 20:00 20 ноября до 6:00 21 ноября будет введено ограничение движения по одной полосе на подъезде к Красавинскому мосту. Это связано с проведением ремонтных работ, направленных на устранение дефектов дорожного покрытия.
«Ведется ежедневный мониторинг состояния дорожного полотна моста, что позволяет оперативно устранять выявленные недостатки. В случае возникновения претензий, связанных с состоянием проезжей части, можно обратиться в диспетчерскую службу ФКУ УПРДОР „Прикамье“», — сообщает Министерство транспорта Пермского края в telegram-канале.
В ведомстве попросили водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и планировать маршруты поездок заблаговременно. Ранее URA.RU неоднократно сообщало о том, что пермяки застревают в пробках у Красавинского моста. Водители связали это с ямой по левой полосе движения.
Ограничение связано с проведением ремонтных работ, направленных на устранение дефектов дорожного покрытия
