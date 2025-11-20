Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

В Перми закроют движение к Красавинскому мосту. Схема

Минтранс: ночью в Перми перекроют одну полосу на подъезде к Красавинскому мосту
20 ноября 2025 в 15:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Запрет продлится меньше суток

Запрет продлится меньше суток

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В период с 20:00 20 ноября до 6:00 21 ноября будет введено ограничение движения по одной полосе на подъезде к Красавинскому мосту. Это связано с проведением ремонтных работ, направленных на устранение дефектов дорожного покрытия.

«Ведется ежедневный мониторинг состояния дорожного полотна моста, что позволяет оперативно устранять выявленные недостатки. В случае возникновения претензий, связанных с состоянием проезжей части, можно обратиться в диспетчерскую службу ФКУ УПРДОР „Прикамье“», — сообщает Министерство транспорта Пермского края в telegram-канале.  

В ведомстве попросили водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и планировать маршруты поездок заблаговременно. Ранее URA.RU неоднократно сообщало о том, что пермяки застревают в пробках у Красавинского моста. Водители связали это с ямой по левой полосе движения.

Продолжение после рекламы

Ограничение связано с проведением ремонтных работ, направленных на устранение дефектов дорожного покрытия

Фото: Telegram/ Министерство транспорта Пермского края

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал