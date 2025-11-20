Краснокамск залило канализационными стоками

«В минувшие выходные в городе произошла авария на сетях канализации, которая затронула жителей от ДК Гознака до парка. Прорыв трубы, расположенной рядом с парком по ул. Пушкина, вызвал разлив сточных вод, что ощутили на себе местные жители. Участок, на котором произошла авария, является сложным и требует комплексной реконструкции. Несмотря на то, что ранее проводились ремонтные работы, проблема не была полностью решена», — сказано в сообщении, которое учреждение разместило в соцсети.