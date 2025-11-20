Краснокамск залило канализационными стоками
Аварийные службы работают на месте прорыва канализации
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Центр города Краснокамск Пермского края затоплен канализационными стоками из-за аварии на сетях. Устранить причину утечки аварийные службы пытаются с прошлой недели. По информации муниципального предприятия «Краснокамский водоканал», работы могут затянуться, поскольку участок, где произошла авария, «требует комплексной реконструкции».
«В минувшие выходные в городе произошла авария на сетях канализации, которая затронула жителей от ДК Гознака до парка. Прорыв трубы, расположенной рядом с парком по ул. Пушкина, вызвал разлив сточных вод, что ощутили на себе местные жители. Участок, на котором произошла авария, является сложным и требует комплексной реконструкции. Несмотря на то, что ранее проводились ремонтные работы, проблема не была полностью решена», — сказано в сообщении, которое учреждение разместило в соцсети.
Коммунальные службы надеются устранить повреждение к 24 ноября, отмечая, что «ситуация находится под контролем». Краснокамцев призывают проявить понимание и терпение.
