Клиентка стоматологии в ХМАО отсудила 1,5 миллиона за отвалившиеся виниры
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Нефтеюганске клиентка медицинского центра отсудила более 1,5 миллиона рублей за некачественные виниры, установка которых обошлась ей в 419 тысяч. Об этом URA.RU сообщил адвокат югорчанки Владимир Александров.
«Девушка заплатила за установку виниров 419 тысяч рублей. Сразу после установки они начали выпадать. Первое время клиентка обращалась в клинику, ей оплачивали ремонт конструкций, но становилось только хуже. В итоге виниры окончательно разваливались, а клиника перестала отвечать на ее претензии», — рассказал адвокат.
По его словам, девушка испытывала сильную боль при каждом приеме пищи и была вынуждена обратиться в другую стоматологию, чтобы исправить последствия лечения. После этого она подала иск к медучреждению. Суд удовлетворил требования и постановил выплатить более полутора миллионов рублей: за стоимость услуги, штраф, компенсацию морального вреда, судебные издержки и работу адвоката.
