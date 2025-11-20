Клиентка стоматологии в ХМАО отсудила 1,5 миллиона за отвалившиеся виниры

Югорчанка отсудила у клиника 1,5 миллиона рублей за выпавшие виниры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нефтеюганске клиентка медицинского центра отсудила более 1,5 миллиона рублей за некачественные виниры, установка которых обошлась ей в 419 тысяч. Об этом URA.RU сообщил адвокат югорчанки Владимир Александров.

«Девушка заплатила за установку виниров 419 тысяч рублей. Сразу после установки они начали выпадать. Первое время клиентка обращалась в клинику, ей оплачивали ремонт конструкций, но становилось только хуже. В итоге виниры окончательно разваливались, а клиника перестала отвечать на ее претензии», — рассказал адвокат.