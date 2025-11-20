«Выгнал с ребенком в мороз»: в Сургуте таксисты высаживают пассажиров из-за низкой стоимости заказов
Сургутяне жалуются на водителей такси «Яндекс Go»
Фото: Илья Московец © URA.RU
Жители Сургута жалуются на водителей сервиса «Яндекс Go», которые отказываются везти пассажиров из-за, по их словам, «слишком дешевых заказов». Посты с жалобами появляются в городских сообществах во «ВКонтакте».
«Буквально отъехали пять метров, водитель заявил, что не повезет дальше, и высадил нас с ребенком в мороз. Причина — слишком дешево», — написала девушка в группе «Черный список Сургут».
По словам пользователей, подобные ситуации стали происходить все чаще. При этом горожане не считают тарифы низкими: обычная поездка стоит около 300 рублей, в час пик — до 600. На длинных маршрутах сумма может доходить до 1000 рублей. URA.RU направило запрос в компанию «Яндекс», ответ ожидается.
Ранее агентство сообщало, что сургутские таксисты устроили стихийную акцию на парковке торгового центра. Водители заявили, что вынуждены работать по четырнадцать часов, чтобы получить минимальный доход.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!