«Выгнал с ребенком в мороз»: в Сургуте таксисты высаживают пассажиров из-за низкой стоимости заказов

Сургутяне жалуются на водителей такси «Яндекс Go» Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Сургута жалуются на водителей сервиса «Яндекс Go», которые отказываются везти пассажиров из-за, по их словам, «слишком дешевых заказов». Посты с жалобами появляются в городских сообществах во «ВКонтакте».

«Буквально отъехали пять метров, водитель заявил, что не повезет дальше, и высадил нас с ребенком в мороз. Причина — слишком дешево», — написала девушка в группе «Черный список Сургут».

По словам пользователей, подобные ситуации стали происходить все чаще. При этом горожане не считают тарифы низкими: обычная поездка стоит около 300 рублей, в час пик — до 600. На длинных маршрутах сумма может доходить до 1000 рублей. URA.RU направило запрос в компанию «Яндекс», ответ ожидается.

Продолжение после рекламы