Жители ХМАО стали отказываться от покупки гаражей

20 ноября 2025 в 13:18
Средняя стоимость гаражей в Югре около 577 тысяч рублей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спрос на покупку гаражей в Югре упал на 10% в середине осени по сравнению с прошлым годом. Кроме того югорчане теряют интерес и к аренде такой недвижимости, рассказали URA.RU представители «Авито».

«В октябре 2025 года интерес к покупке и аренде гаражей снизился примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пояснил агентству управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» сервиса Олег Изотов. В среднем гаражи по региону продают почти за 577 тысяч рублей. Это около 24,6 тысяч за квадратный метр.

Если говорить о средней арендной ставке гаража, то она составила 8,3 тысяч в месяц. Получается, владельцы просят около 370 рублей за квадрат.

Примерно за два года стоимость гаражей в Югре выросла на 10%. Еще в 2023 году средняя цена по региону была 520 тысяч рублей. А вот средняя арендная ставка осталась почти на том же уровне.

