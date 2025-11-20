Жители ХМАО стали отказываться от покупки гаражей
Средняя стоимость гаражей в Югре около 577 тысяч рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Спрос на покупку гаражей в Югре упал на 10% в середине осени по сравнению с прошлым годом. Кроме того югорчане теряют интерес и к аренде такой недвижимости, рассказали URA.RU представители «Авито».
«В октябре 2025 года интерес к покупке и аренде гаражей снизился примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пояснил агентству управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» сервиса Олег Изотов. В среднем гаражи по региону продают почти за 577 тысяч рублей. Это около 24,6 тысяч за квадратный метр.
Если говорить о средней арендной ставке гаража, то она составила 8,3 тысяч в месяц. Получается, владельцы просят около 370 рублей за квадрат.
Примерно за два года стоимость гаражей в Югре выросла на 10%. Еще в 2023 году средняя цена по региону была 520 тысяч рублей. А вот средняя арендная ставка осталась почти на том же уровне.
