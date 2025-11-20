Логотип РИА URA.RU
В МЧС объяснили скопление пожарной техники у пермского дворца спорта

Пожарные провели учениях возле дворца спорта в Перми
20 ноября 2025 в 16:01
Жителей попросили сохранять спокойствие, поскольку мероприятие запланированное

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главное управление МЧС по Пермскому краю обратилось к жителям Перми с просьбой сохранять спокойствие. 20 ноября пожарно-спасательные службы проводили учения в спортивном комплексе «Молот», который расположен на Лебедева, 13.

«В районе проведения учений — скопление людей и специальной техники. Просим жителей не волноваться и не мешать движению специализированного транспорта и работе сотрудников спасательных служб», — отметили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. 

Ранее URA.RU писало о том, что два сотрудника ГУ МЧС по Пермскому краю Диана Паршукова и Матвей Ячный поднялись на Эльбрус. На вершине они развернули флаг своего ведомства. Таким образом пермяки поздравили МЧС с 35-летием.

