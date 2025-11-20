В МЧС объяснили скопление пожарной техники у пермского дворца спорта
Жителей попросили сохранять спокойствие, поскольку мероприятие запланированное
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Главное управление МЧС по Пермскому краю обратилось к жителям Перми с просьбой сохранять спокойствие. 20 ноября пожарно-спасательные службы проводили учения в спортивном комплексе «Молот», который расположен на Лебедева, 13.
«В районе проведения учений — скопление людей и специальной техники. Просим жителей не волноваться и не мешать движению специализированного транспорта и работе сотрудников спасательных служб», — отметили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
