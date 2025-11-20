Ветераны СВО станут почетными гостями Дней казахской культуры в Тюмени

Дни казахской культуры начнутся в Тюмени 22 ноября Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Тюменской области пройдут «Дни казахской культуры», которые будут посвящены Году героев. Почетными гостями мероприятия станут ветераны СВО. Об этом сообщил telegram-канал информационного центра правительства региона.

«Дни казахской культуры в Тюменской области посвятят Году героев. Концертная программа начнется 22 ноября в 14:00 в Тюменском колледже искусств по адресу: ул. Республики, 152. Почетными гостями станут ветераны СВО», — указано в сообщении инфоцентра.

На мероприятии прозвучат песни времен Великой Отечественной войны и современные композиции, посвященные бойцам СВО. Также будет работать выставка, посвященная Герою России, участнику спецоперации Жумабаю Раизову.

«Этот концерт — связующая нить между поколениями. Мы сохраняем память о героях прошлого и поддерживаем тех, кто сегодня защищает нашу страну. Творческие композиции, исполненные на сцене талантливой молодежью, не только свидетельствуют о непрерывности воинской славы, но и воспитывают в новых поколениях гордость за свою страну и искреннюю любовь к Родине», — пояснили в инфоцентре со ссылкой на слова президент федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалия Ибраева.