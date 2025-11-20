Тюменские чиновники получат премии на сумму в более чем 100 миллионов рублей

Сумма равняется той, которую на эти же цели выделяли в прошлом году Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Правительство Тюменской области выделило 101,6 миллиона рублей для поощрения администраций городов и районов региона. Деньги чиновникам перечислят за достижение показателей эффективности. Постановление официально опубликовано.

«Выделить 101,6 млн рублей бюджетам муниципальных образований за достижение показателей эффективности деятельности. В том числе: Тюмени — 22,5 млн рублей, Тюменскому району — 9,3 млн, Тобольску — 4,8 млн рублей», — говорится в документе.

В целом трансферты получили все администрации. Самая малая сумма досталась чиновникам Сладковского района — 1,8 млн рублей.

Продолжение после рекламы