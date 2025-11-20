Тюменские чиновники получат премии на сумму в более чем 100 миллионов рублей
Сумма равняется той, которую на эти же цели выделяли в прошлом году
Правительство Тюменской области выделило 101,6 миллиона рублей для поощрения администраций городов и районов региона. Деньги чиновникам перечислят за достижение показателей эффективности. Постановление официально опубликовано.
«Выделить 101,6 млн рублей бюджетам муниципальных образований за достижение показателей эффективности деятельности. В том числе: Тюмени — 22,5 млн рублей, Тюменскому району — 9,3 млн, Тобольску — 4,8 млн рублей», — говорится в документе.
В целом трансферты получили все администрации. Самая малая сумма досталась чиновникам Сладковского района — 1,8 млн рублей.
Как ранее поясняли в правительстве, эти деньги пришли в область из федерального бюджета. Их специально выделяют на поощрение глав, муниципальных и иных служащих. Суммы распределяют в зависимости от количества сотрудников в штате.
