Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

Тюменские чиновники получат премии на сумму в более чем 100 миллионов рублей

В Тюменской области мэриям выделили больше 100 млн рублей за эффективную работу
20 ноября 2025 в 16:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сумма равняется той, которую на эти же цели выделяли в прошлом году

Сумма равняется той, которую на эти же цели выделяли в прошлом году

Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Правительство Тюменской области выделило 101,6 миллиона рублей для поощрения администраций городов и районов региона. Деньги чиновникам перечислят за достижение показателей эффективности. Постановление официально опубликовано.

«Выделить 101,6 млн рублей бюджетам муниципальных образований за достижение показателей эффективности деятельности. В том числе: Тюмени — 22,5 млн рублей, Тюменскому району — 9,3 млн, Тобольску — 4,8 млн рублей», — говорится в документе.

В целом трансферты получили все администрации. Самая малая сумма досталась чиновникам Сладковского района — 1,8 млн рублей.

Продолжение после рекламы

Как ранее поясняли в правительстве, эти деньги пришли в область из федерального бюджета. Их специально выделяют на поощрение глав, муниципальных и иных служащих. Суммы распределяют в зависимости от количества сотрудников в штате. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал