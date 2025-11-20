Логотип РИА URA.RU
Суд в Челябинске продлил срок в СИЗО экс-банкиру Скаленко

20 ноября 2025 в 16:32
Анатолию Скаленко продлили срок в изоляторе еще на месяц

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Центральный райсуд Челябинска продлил еще на месяц срок содержания в СИЗО бывшему начальнику отдела финансирования недвижимости «Сбера» Анатолию Скаленко. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока заключения Скаленко под стражей еще на месяц», — рассказал источник. Экс-банкир останется в изоляторе до 25 декабря 2025 года.

URA.RU связалось с пресс-службой Центрального райсуда. Там сообщили, что уточнят информацию.

Скаленко был задержан сотрудниками УФСБ по региону утром 26 сентября в своем коттедже. Ему предъявили обвинения в получении взятки. Предварительно, деньги в размере 1 млн рублей ему передал Алексей Вахатов, проходящий по делу о махинациях при строительстве «Увильды Парка». За это Скаленко должен был помочь бизнесмену получить кредит на сумму 1,5 млрд рублей.

Почти сразу следователи вышли на иные преступные эпизоды в деле Скаленко. Было установлено, что в период с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2023 года он получил от учредителя одной из строительных компаний взятку в виде денег в сумме 25 млн рублей. За это он, как и в случае с Вахатовым, помог оформить крупный кредит.

Скаленко стал одним из фигурантов дела о махинациях при строительстве проекта «Увильды парк». По делу также проходят Вахатов и задержаны коллеги Скаленко — Роман Лихопуд и Оксана Малышко.

Материал из сюжета:

Дело о взятках менеджерам Сбера за кредит на «Увильды Парк»

