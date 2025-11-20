На трассе в Челябинской области полностью перекрыто движение для транспорта

Остальные обстоятельства ДТП выясняются (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области на автодороге в сторону Троицка полностью перекрыто движение для транспорта из-за ДТП с участием бензовоза. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«На 22 километре автодороги „Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан“ в сторону Троицка произошло столкновение двух транспортных средств, бензовоза и легкового автомобиля. На месте ДТП произошел разлив топлива, в связи с чем движение перекрыто полностью», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Предварительно, в аварии пострадали два человека. Информация уточняется, остальные обстоятельства происшествия выясняются.

