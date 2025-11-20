NYT: Индия завершает трехлетние закупки российской нефти
Активные закупки российской нефти показывают, что Индия готовится смириться с западными санкциями
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Индия активно закупает российскую нефть перед началом действия американских санкций. Это указывает на завершение трехлетнего периода бурной торговли топливом между странами. Об этом сообщает корреспондент NYT Алекс Травелли.
«Последние супертанкеры с российской нефтью покинули свои доки в Черном море около четырех недель назад, стремясь достигнуть Индии до пятницы, когда должны вступить в силу санкции США. Ожидается, что создание запасов в последний момент ознаменует завершение трехлетнего периода активных закупок российской нефти», — сообщает корреспондент.
Ранее сообщалось, что Россия и Индия ищут способы обхода западных санкций при поставках нефти. В частности, в декабре 2025 года ожидается визит президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.