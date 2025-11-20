Юрист раскрыла россиянам, безопасно ли публиковать в интернете семейные фото с годовалыми детьми

Фото с голыми младенцами в интернете могут расценить как порнографические, предупредила юрист Фото: Илья Московец © URA.RU

Среди россиян стал актуальным вопрос, можно ли публиковать в интернете фотографии младенцев в голом виде, если они входят в архив семейных фотографий. Заслуженный адвокат и председатель Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар напомнила о возможных юридических рисках, связанных с публикацией семейных фотографий с участием годовалых детей в голом виде.

Ее предупреждение прозвучало в контексте задержания в Санкт-Петербурге актера Владимира Колганова и его сообщника. Их арестовали по подозрению в изготовлении и распространении порнографических материалов с участием детей 1–2 лет.

«Судебная практика иногда крайне чувствительна: были случаи преследования даже за короткие видео, выложенные „не вдумываясь“. Поэтому родителям важно понимать: интернет не знает контекста, а закон — тем более», — отметила эксперт в беседе с Life.ru. Она также напомнила, что фотографии, на которых видны интимные зоны ребенка, могут быть квалифицированы как порнографические изображения несовершеннолетнего.

Кроме того, размещение фотографий детей в интернете может привести к нарушению неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ) и норм о персональных данных. Публикация изображений в интернете фактически считается распространением и существенно повышает риски уголовного преследования, подчеркнула юрист. Людмила Айвар подчеркнула, что фотографировать детей в домашних условиях и хранить такие снимки в семейном архиве законно, однако проблемы могут возникнуть, если изображения окажутся в публичном пространстве.