Звезда «Улиц разбитых фонарей» Колганов задержан по делу о детской порнографии: как он причастен к этому

Актера из сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» Влдаимира Колганова задержали в Питере Фото: Кадр из фильма «Синее озеро», реж. Валерий Девятилов, 2019 © URA.RU

В Санкт-Петербурге задержан 47-летний актер Владимир Колганов, известный по сериалам НТВ «Улица разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Убойная сила». По данным СМИ, он проходит по делу о создании и распространении детской порнографии. Что известно о деле и как актер к нему относится — в материале URA.RU.

Задержание Колганова

В Санкт-Петербурге задержали актера Владимира Колганова — одного из заметных телевизионных лиц НТВ, сыгравшего десятки ролей в криминальных и драматических сериалах. По данным источника РЕН ТВ, артист проходит по делу о создании и распространении детской порнографии. Задержание произошло в рамках крупного расследования, связанного с производством контента интимного характера с участием детей 1-2 лет.

Что известно о деле

По информации источника канала, сотрудники полиции доставили в отдел 47-летнего актера Владимира Колганова, а также его знакомого Евгения Кириллова. Оба мужчины, по предварительным данным, могут быть связаны с группой, которая занималась съемкой и публикацией запрещенных материалов еще с середины 2010-х годов. Официально Колганову пока не предъявлено обвинение, его статус — подозреваемый.

Биография Колганова

Владимир Колганов родился 10 марта 1978 года в Ленинграде в семье актеров и кинематографистов. Его мать — актриса Александринского театра Татьяна Кулиш, отец — оператор «Ленфильма» Лев Колганов. С юных лет он был связан с театральной средой, позже окончил Санкт-Петербургский художественно-технический институт по специальности «театральное искусство».

После выпуска актер служил в Александринском театре и участвовал в постановках «Такого театра», «Приюта комедианта» и других театральных площадок. Телезрителям Колганов стал известен благодаря ролям в сериалах «Улица разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Убойная сила», «Идиот», «Отец Матвей», «Зовите Ермолова!» и множеству мелодрам канала «Домашний». Артист продолжал активно сниматься вплоть до 2025 года, совмещая работу в кино с преподаванием актерского мастерства.