Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

К делу о массовом отравлении студентов в ХМАО подключился Бастрыкин

21 ноября 2025 в 01:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Глава СК РФ ждет доклад от коллег из региона

Глава СК РФ ждет доклад от коллег из региона

Фото: Следственный комитет РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела из-за массового отравления студентов колледжа Сургута (ХМАО). Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«В СМИ сообщается, что в Сургуте в одном из учебных заведений произошло массовое отравление студентов. Следственным управлением СК России по ХМАО — Югре по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России затребовал доклад», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Отмечается, что ранее на столовую образовательного учреждения поступали жалобы.

Материал из сюжета:

В колледже Сургута массово заболели студенты

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал