К делу о массовом отравлении студентов в ХМАО подключился Бастрыкин

Глава СК РФ ждет доклад от коллег из региона Фото: Следственный комитет РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела из-за массового отравления студентов колледжа Сургута (ХМАО). Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«В СМИ сообщается, что в Сургуте в одном из учебных заведений произошло массовое отравление студентов. Следственным управлением СК России по ХМАО — Югре по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России затребовал доклад», — говорится в сообщении.