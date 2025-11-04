Зеленский уточнил, видел ли он план Европы о завершении конфликта на Украине
Зеленский не в курсе плана по урегулированию конфликта
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ознакомлен с планом Европы по завершению конфликта на Украине. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет», — приводит слова Зеленского издание.
По словам президента Украины, это свидетельствует о том, что единого согласованного европейского плана урегулирования конфликта пока не существует или он не был представлен украинской стороне. Он отметил, что от стран Евросоюза поступают разные предложения по урегулированию конфликта.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял о готовности к переговорам при условии фиксации позиций по текущей линии фронта без отступления ВСУ, одновременно подчеркивая намерение вернуть Крым и продолжая закупки вооружения, включая системы Patriot. Он подчеркнул, что Москва демонстрирует нежелание участвовать в переговорном процессе, настаивая на том, что подобное соглашение не представляет никакой необходимости.
