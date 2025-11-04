Зеленский уточнил, видел ли он план Европы о завершении конфликта на Украине

Зеленский не в курсе плана по урегулированию конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ознакомлен с планом Европы по завершению конфликта на Украине. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет», — приводит слова Зеленского издание.

По словам президента Украины, это свидетельствует о том, что единого согласованного европейского плана урегулирования конфликта пока не существует или он не был представлен украинской стороне. Он отметил, что от стран Евросоюза поступают разные предложения по урегулированию конфликта.

