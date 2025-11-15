Странное поведение 3I/ATLAS ставит ученых в тупик: последние данные об «инопланетном объекте»

Ученый раскрыл «инопланетного корабля» 3I/ATLAS Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Космический объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение. Такое предположение выдвинул ученый из Гарвардского университета Ави Леб. Он отметил, что опубликованные 11 ноября на портале Astronomer»s Telegram снимки свидетельствуют о том, что межзвездный объект сохранил свою целостность и не распался после сближения с Солнцем.

По мнению Леба, сохранение целостности объекта нехарактерно для естественной кометы. Ученый полагает, что это открытие может стать еще одной аномалией, которая заставит коллег, не согласных с его точкой зрения, искать объяснения тому факту, что 3I/ATLAS, возможно, является не кометой, а инопланетным кораблем. Что говорят ученые об объекте, возможно созданном НЛО, — в материале URA.RU.

Настоящая сенсация

Появление кометы привлекло значительное внимание общественности. Лектор волгоградского планетария Ольга Колесникова комментирует ситуацию: «Действительно, комета вызвала настоящую сенсацию, многие думали, что это может быть инопланетный корабль».

Однако результаты последних исследований свидетельствуют о том, что ее характеристики соответствуют свойствам обычной кометы. Существует вероятность того, что она образовалась в пределах Солнечной системы. В настоящее время можно наблюдать типичные для комет особенности: формирование комы (головы) и появление хвоста.

Специалист объясняет, что в состав ядра кометы входят замерзшие газы и частицы пыли. При приближении к Солнцу лед испаряется, и вокруг ядра формируется газово-пылевое облако — кома. Лектор планетария уточняет, что у комет часто наблюдается несколько хвостов, и комета 3I/ATLAS не является исключением. Хвосты различаются по своему составу и направлению. Газовые частицы, будучи легкими, устремляются от Солнца, в то время как более тяжелые частицы пыли притягиваются к нему, из-за чего пылевые хвосты обычно имеют изогнутую форму.

Радиосигнал от кометы

Недавно ученые зарегистрировали радиоволны, исходящие от 3I/ATLAS. Вместе с тем, в telegram-канале Astronomer's Telegram 4 ноября были обнародованы новые данные, которые позволяют предположить, что источник зафиксированных радиоволн — гидроксильные радикалы (молекулы OH). Они образуются в результате распада воды на поверхности кометы. Полученные с помощью радиотелескопа MeerKAT данные свидетельствуют о естественном происхождении объекта.

По словам исследователей, появление подобных сигналов связано с процессом дегазации: солнечное излучение разрушает молекулы воды, которые выбрасываются из ядра кометы. В ходе анализа также было установлено, что температура поверхности объекта составляет приблизительно +7 градусов, а его диаметр — около 10 километров.

3I/ATLAS — материнский инопланетный корабль

У 3I/ATLAS появились несколько хвостов и антихвостов

Астрономы Дэвид Джуитт и Джейн Лу установили, что космический объект 3I/ATLAS, пройдя ближайшую точку к Солнцу, сохранил свою целостность и не разрушился. Исследователи считают, что этот факт может служить подтверждением теории о том, что 3I/ATLAS является не обычной кометой, а, возможно, «материнским инопланетным кораблем», который целенаправленно маневрирует в окрестностях Солнца. Кроме того, снимки, сделанные с помощью Северного оптического телескопа в Испании, демонстрируют, что объект по-прежнему обладает загадочным «антихвостом», ориентированным в сторону Солнца, хотя комета, которую некоторые называют НЛО, уже отдаляется от звезды.

Загадочные хвосты и антихвосты

По словам Леба, межзвездный объект 3I/ATLAS после сближения с Солнцем сформировал семь отдельных струй вещества. В ходе наблюдений было установлено, что у небесного тела появился протяженный пылевой хвост, а также несколько антихвостов, ориентированных в разные стороны.

