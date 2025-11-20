Зеленский получил мирный план США, который предполагает снятие санкций с РФ: новые подробности инициативы

В администрации Зеленского сообщили, что официально получили проект документа по урегулированию ситуации на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что получили от американской стороны проект предлагаемого плана по украинскому урегулированию. Отмечается, что это может «активизировать дипломатию». Помимо этого, агентство Bloomberg отмечает, что мирный план президента США Дональда Трампа предполагает в числе прочего отмену санкций в отношении России. Правда, о снятии каких именно ограничений идет речь, пока не раскрывается.

Агентство также указывает, что в рамках сделки предусматриваются определенные территориальные уступки, а также сокращение численности ВСУ. В свою очередь, ряд европейских стран уже выступили против мирного плана США. В Европе опасаются, что это фактически ставит Украину на грань капитуляции.

Ранее портал Axios сообщил, что в США ведется разработка нового плана по урегулированию ситуации на Украине. В документе насчитывается 28 пунктов, а непосредственное участие в его создании принимает спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. Новые детали мирного плана США — в материале URA.RU.

Продолжение после рекламы

Украинская сторона ознакомится с планом Трампа

Зеленский официально получил от американской стороны проект предлагаемого плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявили в офисе президента Украины.

«Президент Украины официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале офиса Зеленского.

Там также отметили, что Украина выражает готовность к плодотворному взаимодействию с США, а также с европейскими и иными международными партнерами. Кроме того, в ближайшее время Зеленский намерен провести переговоры с Трампом, чтобы рассмотреть дипломатические пути и ключевые параметры, необходимые для урегулирования ситуации и достижения мира.

Мирный план США предполагает снятие санкций с РФ

Инициатива американского лидера может внести существенные изменения в геополитическую ситуацию. В частности, снятие санкций с РФ. В агентстве Bloomberg отмечают, что конкретные детали о том, какие именно ограничения могут быть сняты, пока не раскрываются.

«По словам человека, знакомого с ситуацией, предложение включает в себя требования к Украине уступить территории на востоке Донбасса Кремлю, снять санкции с России», — говорится в сообщении издания. Оно опубликовано на сайте Bloomberg.

Также источник сообщил, что Киеву придется согласиться и сократить численность украинской армии. Кроме того, агентство отмечает, что Зеленский получил из Соединенных Штатов сигналы о необходимости согласиться на сделку, которая была выработана при согласовании с российской стороной.

Европа не согласна с уступками для Украины

Страны Евросоюза (ЕС) выступили против нового мирного плана по урегулированию украинского конфликта, который предполагает уступки со стороны Киева. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Европейские страны выступили в четверг против поддерживаемого США мирного плана для Украины, который, по словам источников, потребует от Киева отказаться от дополнительных территорий и частично разоружиться», — пишет агентство. Reuters пишет, что усиление дипломатических усилий Белого дома совпало с непростым периодом на Украине, характеризующимся коррупционным скандалом и неудачами на фронте. Согласно информации агентства, представители ЕС не вдавались в детали документа США.

Новый план является «ночным кошмаром» для Киева

Европейские СМИ выражают обеспокоенность по поводу возможного появления нового плана, который может иметь негативные последствия для Украины. Об этом пишет британская газета The Telegraph, которая уже назвала еще не подтвержденный официально документ «ночным кошмаром» Киева.

Продолжение после рекламы

«Как в повторяющемся кошмаре, Украина и остальная Европа вновь столкнулись с перспективой того, что Трамп объединится с [президентом РФ Владимиром] Путиным, чтобы навязать [президенту Украины Владимиру] Зеленскому мирное соглашение. Возможно, что мирный план еще будет изменен, но если этого не случится, то Великобритании и остальной Европе придется решить, готовы ли они допустить разрыв Североатлантического альянса», — говорится в материале The Telegraph.

Перед началом заседания министров иностранных дел в Брюсселе глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС не принимал участия в создании плана, который предлагают Соединенные Штаты. По ее словам, данный документ станет предметом обсуждения на предстоящей встрече.

«Мы как европейцы всегда выступали за достижение длительного, устойчивого и справедливого мира и приветствуем любые усилия, направленные на это. Конечно, чтобы любой план работал, он должен привлекать Украину и Европу. <...> Украинцы и европейцы также должны согласиться на эти планы», — сказала Каллас.

Как мирный план Трампа скажется на Зеленском

Политические позиции Зеленского в стране ослаблены из-за разразившегося коррупционного скандала. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).

«Позиции Зеленского сильно ослаблены крупным коррупционным скандалом, в который оказались втянуты несколько его близких соратников. Это, в сочетании с успешным продвижением российских военных, может оставить украинскому лидеру мало вариантов, поскольку официальные лица США оказывают на него все большее давление, чтобы добиться заключения соглашения о прекращении войны», — сказано в материале WP.

Как отмечает WP, согласие киевских властей на подобные условия может вызвать резкое недовольство среди украинцев. Существует вероятность, что протестные настроения в обществе могут привести к отставке Зеленского. Однако с этим не согласен заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. По его мнению, мирный план, который предлагает глава Белого дома — услуга президенту Украины, которая может отсрочить отставку. Правда, Зеленский может отказаться, поскольку находится под влиянием британцев.

«Проблема для Вашингтона в том, что украинское руководство сейчас в первую очередь зависит не от США, а от Великобритании. Оно уже не раз откровенно саботировало решения Белого дома и действовало с точностью до наоборот», — сказал Семибратов в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Продолжение после рекламы

Что известно о мирном плане США

Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят «тайные консультации» с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор «никаких новаций по теме не было».

Согласно информации, опубликованной 19 ноября на американском портале Axios со ссылкой на осведомленные источники, США ведут негласные переговоры с РФ. Их цель — разработка нового плана урегулирования конфликта на Украине. Разработкой занимается спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение вопросов мирного урегулирования украинской ситуации действительно имело место в августе на территории Аляски, но с того времени никаких новых инициатив в этом направлении не появлялось.