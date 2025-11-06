В России предложили увеличить маткапитал до миллиона рублей
Размер материнского капитала на третьего ребенка, по мнению Рыбальченко, должен быть не ниже одного миллиона рублей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко выступил с инициативой увеличить материнский капитал до минимум одного миллиона рублей. Он заявил о необходимости предоставления выплат не только на первых двух детей, но и на третьего ребенка.
«Размер материнского капитала на третьего ребенка, по моему мнению, должен быть не ниже одного миллиона рублей. Тогда у нас будет выстроена система материнского капитала, где каждый ребенок будет получать соответствующую поддержку, и она будет нарастать с каждым следующим ребенком. А регионы уже могут вводить и донастраивать эту политику в отношении третьих и последующих детей», — отметил Рыбальченко в интервью ТАСС.
Эксперт высказался за применение прогрессивного принципа начисления материнского капитала. Так, при рождении второго ребенка размер выплаты следует фактически удваивать, а для третьего ребенка предусмотреть значительное увеличение суммы. Сергей Рыбальченко обратил внимание на существующую практику в регионах. В настоящее время 16 субъектов РФ предоставляют выплату в один миллион рублей при рождении третьего ребенка. Однако на федеральном уровне действует лишь мера поддержки в виде субсидии на погашение ипотечного кредита.
Размер данной выплаты составляет 450 тысяч рублей и он остается неизменным с 2019 года. По убеждению Рыбальченко, эту выплату необходимо трансформировать в «многодетный материнский капитал», который будет предоставляться однократно при рождении третьего и последующих детей. Региональный же материнский капитал целесообразно перенаправить на поддержку семей при рождении четвертого и последующих детей. Эксперт добавил, что подобные меры позволят оказать существенную поддержку семьям и стимулировать рождаемость.
Ранее депутаты Госдумы сообщили о проработке инициативы о расширении направлений использования материнского капитала, включив в них оплату услуг нянь. Первый зампредседателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая акцентировала внимание на необходимости формирования безопасной правовой среды для всех сторон. Требуется гарантировать защиту интересов как несовершеннолетнего и его родителей, так и самой няни в ходе осуществления трудовой деятельности, подчеркнула парламентарий. Сейчас граждане вправе использовать средства маткапитала для оплаты дошкольных образовательных учреждений и образовательных услуг, включая те, что предоставляются индивидуальными предпринимателями.
