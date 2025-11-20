Зеленский встретился с руководством армии США в Киеве

Владимир Зеленский встретился с американскими генералами, которые прибыли в Киев Фото: Официальный сайт президента Украины

В Киев прибыли глава штаба сухопутных войск США Дэн Дрисколл и несколько генералов Пентагона для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание РБК Украины.

«Зеленский встретился с министром армии США Дэном Дрисколлом и генералами», — передает издание, ссылаясь на источники. До этого в Киеве они встретились с главой Минобороны Денисом Шмыгалем, главкомом ВСУ Александром Сырским и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Изначально цель визита американских генералов описывалась как «миссия по установлению фактов». Также близкие к украинским властям СМИ утверждают, что делегация привезла детали плана президента США Дональда Трампа по окончанию военного конфликта. Участие в переговорах принимает и глава СНБО Рустем Умеров, который недавно вернулся в Киев на фоне коррупционного скандала.

