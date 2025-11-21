Киев убрал из нового мирного плана США важный пункт

Киев убрал из плана пункт о проведении аудита всей международной помощи Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украина внесла существенные изменения в один из пунктов мирного плана, предложенного США для урегулирования конфликта. Изначально документ содержал положение, которое должно было способствовать разоблачению коррупции среди киевских властей. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источника WSJ, в черновике плана был «призыв к проведению аудита всей международной помощи, полученной Украиной». Однако в появившейся в интернете версии документа из 28 пунктов формулировки были изменены. Теперь в плане говорится о том, что все стороны получат полную амнистию за действия, совершенные в ходе конфликта. «Появившаяся в интернете версия документа уже включает внесенные Киевом правки», — отмечает издание.

Ранее украинское издание «Страна» писало, что президент США Дональд Трамп может выступить с инициативой о приостановке расследований коррупционных дел, касающихся Владимира Зеленского и его окружения. Это может произойти в случае, если Зеленский согласится на новый мирный план, предложенный Вашингтоном.

Продолжение после рекламы

По данным издания, для реализации этой инициативы Трамп может использовать влияние США на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). В случае принятия плана Зеленский, как предполагается, сможет проводить репрессивные меры в отношении своих политических оппонентов. Также Трамп может предоставить гарантии безопасности Зеленскому в случае его отставки, передает «Ридус».

Как пишут западные СМИ, в своем плане США требуют признать российскую юрисдикцию над Крымом, Донбассом и другими территориями, которые Украина должна будет уступить. В обмен Киев может получить гарантии безопасности от США и европейских стран. На удерживаемых территориях будет создана демилитаризованная зона. Кроме того, Киев должен будет почти вдвое сократить численность ВСУ и отказаться от поставок дальнобойного вооружения и присутствия иностранных миротворцев на территории страны.

10 ноября НАБУ и САП провели крупную операцию, направленную на выявление коррупционных схем в энергетическом секторе. Следствие считает, что преступную схему координировал бизнесмен Тимур Миндич — близкий друг президента Зеленского. Миндич покинул Украину за несколько часов до начала обысков и сейчас находится в Израиле. В рамках дела обвинения также предъявлены бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, который входит в окружение украинского президента.