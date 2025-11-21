Логотип РИА URA.RU
Над Смоленской областью уничтожили 7 украинских дронов

21 ноября 2025 в 09:05
Фото: © URA.RU

В ночь на 21 ноября 2025 года на территории Смоленской области были уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, средства ПВО Министерства обороны Российской Федерации успешно пресекли угрозу. На данный момент, согласно предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

