Суд обязал ПФР назначить досрочную пенсию женщине из Ноябрьска после иска прокуратуры

В ЯНАО прокурор помог женщине получить пенсию
21 ноября 2025 в 11:29
Отказ Пенсионного фонда в досрочной пенсии жительнице Ноябрьска признан незаконным

Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура города Ноябрьска добилась через суд назначения досрочной пенсии местной жительнице, которой изначально было отказано из-за рождения детей за границей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

«Установлено, что в июне 2025 года Отделением фонда пенсионного и социального страхования России по ЯНАО женщине отказано в назначении досрочной страховой пенсии по старости по причине рождения двух детей на территории иностранного государства», — сообщили в прокуратуре.

Поводом для обращения в суд стал отказ Пенсионного фонда, мотивированный тем, что двое детей женщины были рождены на территории иностранного государства. Суд согласился с доводами прокурора и обязал назначить женщине пенсию с июня 2025 года. Исполнение судебного решения находится на контроле у городской прокуратуры.

