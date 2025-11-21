Прокуратура взяла на контроль проверку по факту пожара в селе Мужи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО произошел пожар в частном жилом доме, в результате чего два человека были доставлены в больницу. По факту случившегося прокуратурой организована проверка, об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор района Иван Борчанинов на пожаре в селе Мужи Фото: Пресс-служба прокуратуры ЯНАО

«Прокуратура Шурышкарского района по поручению прокуратуры автономного округа организовала проверку по факту пожара, произошедшего в частном жилом доме по ул. 50 лет Победы с. Мужи», — заявили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа.

Для координации действий экстренных служб на место происхождения выезжал лично прокурор района Иван Борчанинов. В результате пожара пострадали два человека, которые были госпитализированы. Ход и результаты проведенной проверки поставлены на особый контроль.