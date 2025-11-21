Наступит ли затишье: какой силы будет магнитная буря 22 ноября 2025

Прогноз геомагнитной активности 22 ноября 2025 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В конце ноября 2025 года многих жителей России, особенно метеозависимых, волнует вопрос: будет ли магнитная буря в среду, 22 ноября. По данным Лаборатории солнечной астрономии, день обещает быть относительно спокойным, однако определенная доля геомагнитных возмущений все же возможна. О том, какой будет солнечная активность на этой неделе и чего именно ожидать от среды, подробнее в материале URA.RU.

Солнечная активность на текущей неделе ноября 2025

Начало недели, 21 ноября 2025 года, было отмечено спокойной обстановкой в околоземном пространстве. Согласно актуальным данным на утро понедельника, магнитосфера Земли находилась в состоянии покоя, а индекс геомагнитной активности Kp составлял всего 2 единицы. Это низкий показатель, свидетельствующий об отсутствии серьезных магнитных бурь.

Что касается активности самого Солнца, то в настоящий момент мощные вспышки не наблюдаются. Последнее заметное событие произошло утром 21 ноября в 07:25 по московскому времени — это была вспышка сравнительно низкого уровня C1.18. За текущие сутки было зафиксировано всего 5 вспышек, и все они относятся к минимальному классу C. Вспышек более мощных классов M и X зарегистрировано не было. Таким образом, солнечная активность на старте недели оценивается как низкая, что является благоприятным фоном для геомагнитной обстановки Земли.

Прогноз магнитной бури 22 ноября 2025

Главный вопрос — чего ждать от среды, 22 ноября? Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, основанному на данных всемирного времени (UTC+00), полномасштабной магнитной бури в этот день, скорее всего, не произойдет.

Эксперты рассчитали вероятность различных состояний магнитосферы. Для 22 ноября вероятность магнитной бури оценивается в 12%. Вероятность просто возмущенной магнитосферы, не достигающей уровня бури, составляет 20%. Наиболее вероятный сценарий (68%) — это спокойное состояние магнитного поля Земли.

Прогнозные значения индексов также подтверждают эту тенденцию. Ожидается, что индекс Ap, который характеризует общую геомагнитную активность, составит 8 единиц, что указывает на спокойные или слабовозмущенные условия. В течение 22 ноября возможны кратковременные периоды, когда Kp-индекс может подниматься до уровня 4, что классифицируется как «возбужденная магнитосфера». Однако достижения порога в 5 баллов, который соответствует слабой магнитной буре, по основному прогнозу не ожидается.

Что такое магнитные бури и почему они происходят

Магнитные бури — это возмущение геомагнитного поля Земли, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они являются следствием взаимодействия магнитного поля нашей планеты с потоками солнечного ветра и выброшенной во время солнечных вспышек плазмы.

Когда на Солнце происходят мощные взрывы — корональные выбросы массы, в пространство устремляются миллиарды тонн заряженных частиц. Достигая Земли, эти частицы вызывают колебания магнитного поля. Именно эти колебания и фиксируются приборами как магнитная буря. Для средних широт, где расположена Москва и большая часть России, сила бурь традиционно измеряется по планетарному Kp-индексу, который варьируется от 0 (полный штиль) до 9 (экстремально сильная буря).

Как снизить влияние геомагнитных возмущений

Хотя 22 ноября не прогнозируется серьезных магнитных бурь, даже незначительные колебания могут ощущать метеозависимые люди. Специалисты напоминают о простых мерах, которые помогают легче перенести периенты повышенной солнечной активности.

В дни возможных геомагнитных возмущений рекомендуется соблюдать щадящий режим дня, избегать повышенных физических и эмоциональных нагрузок. Стоит отказаться от тяжелой пищи, алкоголя и кофеина, отдавая предпочтение чистой воде, травяным чаям и легким блюдам. Важно высыпаться и по возможности проводить больше времени на свежем воздухе, но без переутомления.