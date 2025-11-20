Океана, Пересвет и Ламан: названы самые редкие имена для младенцев в России

Названы несколько редких имен, которыми называли детей в 2025 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выбор имени для ребенка часто оказывается непростым, и семьи по-разному решают этот вопрос. Одни называют детей самыми популярными именами, другие изучают их смысл, выбирая редкие и звучные. По данным официального портала ЗАГС, женское имя Ламан и мужское имя Кайя стали самыми редкими в России в 2025 году. О том, какие еще имена попали в эту категорию, что они означают и как их правильно выбирать — в материале URA.RU.

Самые редкие женские имена в 2025 году

Сталина — происходит от фамилии Сталин. Черты характера: бойкая, быстро принимает решения. Для обладательницы этого имени важно находиться в центре внимания.

— происходит от фамилии Сталин. Черты характера: бойкая, быстро принимает решения. Для обладательницы этого имени важно находиться в центре внимания. Арнора — женское имя древнескандинавского происхождения, означает «почитающая орла» или «посвященная орлу». Черты характера: прагматичность, усердие, стремление к достижению целей, надежность.

— женское имя древнескандинавского происхождения, означает «почитающая орла» или «посвященная орлу». Черты характера: прагматичность, усердие, стремление к достижению целей, надежность. Белояра — имя славянского происхождения. В переводе означает «светлоярая». Черты характера: постоянство, проницательность, верность, открытость, чувство уверенности в себе, властность.

— имя славянского происхождения. В переводе означает «светлоярая». Черты характера: постоянство, проницательность, верность, открытость, чувство уверенности в себе, властность. Ламан — имеет арабское происхождение и означает «свет», «сияние». Черты характера: любознательность, самопожертвование ради дружбы, склонность в перепадам настроения.

— имеет арабское происхождение и означает «свет», «сияние». Черты характера: любознательность, самопожертвование ради дружбы, склонность в перепадам настроения. Бара — имеет арабское происхождение и переводится как «подарок» или «дар божий». Черты характера: спокойствие, уравновешенность, щедрость, внимательность и активность.

— имеет арабское происхождение и переводится как «подарок» или «дар божий». Черты характера: спокойствие, уравновешенность, щедрость, внимательность и активность. Океана — имя имеет греческие корни и означает «любящая океан», «родившаяся на берегу океана», «безграничная, как океан». Черты характера: глубокая интуиция и эмпатия, стремление к гармонии и творческом подходу к жизни.

— имя имеет греческие корни и означает «любящая океан», «родившаяся на берегу океана», «безграничная, как океан». Черты характера: глубокая интуиция и эмпатия, стремление к гармонии и творческом подходу к жизни. Забава — славянское имя, которое означает «веселье», «радость», «игривость». Черты характера: находчивость, решительность, оптимизм и озорство.

— славянское имя, которое означает «веселье», «радость», «игривость». Черты характера: находчивость, решительность, оптимизм и озорство. Лукерья — это форма имени Гликерия, которое переводится как «сладкая». Черты характера: серьезность, настойчивость. Обладательница этого имени легко справляется с жизненными трудностями и отстаивает свое мнение.

Самые редкие мужские имена в 2025 году

Имя Пересвет стало одним из самых редких в 2025 году в России

Пересвет — славянское имя, которое означает «яркий свет» или «сияющий». Черты характера: имя воплощает в себе образ воина, несущего свет и победу. Обладатели этого имени отличаются благородством, обостренным чувством справедливости, стойкостью.

— славянское имя, которое означает «яркий свет» или «сияющий». Черты характера: имя воплощает в себе образ воина, несущего свет и победу. Обладатели этого имени отличаются благородством, обостренным чувством справедливости, стойкостью. Демид — имеет древнегреческое происхождение и означает «мысль бога» или «совет Зевса». Черты характера: целеустремленность, высокие нравственные ценности, самостоятельность, готовность помогать другим.

— имеет древнегреческое происхождение и означает «мысль бога» или «совет Зевса». Черты характера: целеустремленность, высокие нравственные ценности, самостоятельность, готовность помогать другим. Добромир — славянское имя, состоит из двух частей: «добро» и «мир». Черты характера: в детстве и отрочестве делят мир на «черное» и «белое». Во взрослом возрасте — жесткий, упрямый, самоуверенный, принципиальный, внимательный.

— славянское имя, состоит из двух частей: «добро» и «мир». Черты характера: в детстве и отрочестве делят мир на «черное» и «белое». Во взрослом возрасте — жесткий, упрямый, самоуверенный, принципиальный, внимательный. Люцифер — с латинского переводится как «носитель света» или «сияние утренней звезды». Черты характера: любознательность, коммуникабельность, оптимизм, стремление к лидерству.

— с латинского переводится как «носитель света» или «сияние утренней звезды». Черты характера: любознательность, коммуникабельность, оптимизм, стремление к лидерству. Кайя — может использоваться как среди женщин, так и среди мужчин. Это имя с греческого переводится как «рожденный землей». Черты характера: жертвенность, дружелюбие, коммуникабельность, принципиальность, оптимизм, верность и преданность.

— может использоваться как среди женщин, так и среди мужчин. Это имя с греческого переводится как «рожденный землей». Черты характера: жертвенность, дружелюбие, коммуникабельность, принципиальность, оптимизм, верность и преданность. Амру — имеет арабские корни и означает «живой». Черты характера: сильная воля и уверенность в себе, отзывчивость и забота о ближних, решительность и настойчивость в достижении целей, развитое чувство справедливости.

— имеет арабские корни и означает «живой». Черты характера: сильная воля и уверенность в себе, отзывчивость и забота о ближних, решительность и настойчивость в достижении целей, развитое чувство справедливости. Марс — с латинского означает «воинственный». Черты характера: аналитический ум, глубокий анализ, любопытство, осторожное обращение с деньгами.

— с латинского означает «воинственный». Черты характера: аналитический ум, глубокий анализ, любопытство, осторожное обращение с деньгами. Рим — с латинского означает «высокий». В СССР это имя образовалось от сокращения слов «революция и мир». Черты характера: уверенность, решительность, целеустремленность, ответственность, чуткость, желание достигать высокие цели.

Как влияет имя на характер и судьбу ребенка — мнение психолога

В 2024 году самыми редкими именами были Айзым и Аким Фото: URA.RU

В беседе с URA.RU психолог Елена Клевцова рассказала, что на характер ребенка в большей степени влияют методы воспитания, а на судьбу — его решения и личный выбор. Однако имя дает ребенку определенное эмоциональное состояние и может вызывать некоторые ассоциации.

«Когда регулярно называть ребенка каким-то именем, он чувствует себя определенным образом в зависимости от того, какое в нем сочетание звуков, букв. Метафорическое значение, которым общество наделяет это имя, будет накладывать отпечаток на то, как ребенок себя воспринимает», — рассказала эксперт.

По ее словам, имеет смысл дать ребенку звучное имя с созидательным значением, так как он может использовать силу имени, как свой ресурс, присваивая эти качества себе. К примеру, если девочку назвали Надежда, то она может воспринимать себя как надежду и опору для своих родных.

«Также ребенок может и не согласиться с этим именем и не взять тот смысл, который в нем заложен. И тогда, какое бы позитивное значение это имя ни несло, оно не принесет полезных изменений в характере. Это зависит от того, как сам ребенок это имя воспримет», — объяснила специалист.

Стоит ли выбирать для ребенка редкое и необычное имя

Редкое и необычное имя может стать поводом для насмешек и появления производных от имени, которые могут ранить ребенка. По словам психолога, в социуме происходят разные процессы становления личности, и дети могут не принимать все, что кажется им непонятным. Развитие ситуации может зависеть от того, каким будет характер ребенка и сможет ли он не только именем, но и своим поведением показать, что он — один из своих.

«Если произойдет такая ситуация, что ребенок и так ведет себя странно, и зовут его еще как-то странно, то этом случае имя может стать поводом для насмешек и каких-то производных от имени. Это может привести к конфликтам и психологическим травмам ребенка», — рассказала психолог.

На что стоит опираться родителям при выборе имени: личные предпочтения, семейные традиции или мода

При выборе имени для ребенка психолог Елена Клевцова не рекомендует ориентироваться на веяния моды. По ее мнению, культивация некоторых личностей, праздников или трендов, которые появляются в обществе, нарастает и угасает, а ребенок всю жизнь живет с этим именем.

«Если говорить про семейные традиции и повторение имени родственников, то, с одной стороны, в этом нет ничего плохого, а с другой — вместе с именем часто символически передаем послания и ожидания, связанные с человеком, в честь которого назвали ребенка. Эта проекция может несколько ограничить ребенка. Даже если эта проекция позитивная, она может сбить со своего пути», — сообщила специалист.

Важно ли, как имя сочетается с отчеством и фамилией с точки зрения психолингвистики

По словам психолога, сочетание имени, отчества и фамилии должно быть гармоничным, чтобы ребенка позитивно воспринимали в обществе.

«Безусловно, такое сочетание создает определенное настроение. Раньше фамилии происходили от вида деятельности, особенностей личности, занимаемой должности, принадлежности к какому-то обществу. И, хотя мы это забыли, символически фамилия может сигнализировать о принадлежности к определенному клану», — говорит эксперт.

Психолог отметила, что контраст имени с отчеством и фамилией может звучать ярко, но способен провоцировать появление лишних вопросов со стороны людей, привлекать не нужное внимание.