Рост и снижение цен на продукты и услуги в ЯНАО осенью: что подешевело заметнее всего

Лидерами по снижению цен на продукты оказались куриные яйца Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

В конце октября текущего года на Ямале цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря 2024 года увеличились в среднем на 4,0 % (по России — на 4,8 %). Цены на продовольственные товары выросли на 3,2 % (в России — 4,1 %), на непродовольственные товары — на 2,8 % (в России — 2,5 %). Тарифы на услуги населению увеличились на 6,9 % (по России — на 8,8 %). Об этом URA.RU рассказали аналитики «Тюменьстата».

Какие продукты в ЯНАО выросли в цене

Среди продуктов питания наиболее значительный рост цен наблюдался на рыбу и морепродукты, мясо и птицу — 7,3 %, кондитерские изделия — на 6,7 %, хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,6 %, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы — на 6,5 %, сыр — на 6,0 %, масло подсолнечное — на 2,2 %, крупа и бобовые — на 1,5 %. Также стоит отметить повышение цен на алкогольные напитки на 11,6 %. Практически не подорожали макаронные изделия, цены на них не превысили 1 %.

Какие продукты в ЯНАО упали в цене

Снижение цен было отмечено на куриные яйца — 18,2 %, овощную продукцию — на 12,2 % и сливочное масло — на 5,5 %. Незначительно подешевел сахар — менее 1 %.

Динамика цен на непродовольственные товары

В сегменте непродовольственных товаров наблюдались различные тенденции. Цены на табачные изделия выросли — на 7,8 %, лекарства — на 6,1 %, строительные материалы — на 3,8 %, обувь, моющие средства выросли на на 2,5 %. Снижение цен наблюдалось в на телерадиотовары — на 9,4 %, трикотаж — на 3,0 %.

Изменения тарифов на услуги в ЯНАО

Значительный рост тарифов отмечен на услуги образования — на 18,6 %, пассажирский транспорт — на 12,5 %, дошкольное воспитание — на 9,4 %, ветеринарные услуги — на 8,6 %, физкультура и спорт — на 7,7 %, жилищные и коммунальные услуги — на 6,3 %.

Изменения цен на топливо на Ямале

Отдельно стоит отметить значительный рост цен на автомобильное топливо. Цены на бензин выросли на 16,2 %, стоимость дизельного топлива увеличились на 1,2 %.