Предстоящие выходные на Ямале пройдут под знаком музыки, творчества и интеллектуальных состязаний. Салехард ждет поклонников группы NLO и семейные шоу, Ноябрьск станет площадкой для танцевальных турниров и битвы умов, а в Новом Уренгое и Муравленко пройдут концерты и творческие мастер-классы. Самые интересные события на Ямале — в афише URA.RU.

21 ноября, пятница

Концерт группы NLO

В Салехарде выступит группа NLO Фото: Анна Майорова © URA.RU

Двадцать первого ноября в баре «Нефть» в Салехарде выступит популярная группа NLO. Коллектив известен энергичными танцевальными треками с этническим флером и коллаборациями с такими артистами, как T-Killah, Григорий Лепс и Катя Лель. Поклонников ждут яркие голоса, харизматичные выступления и хиты, покорившие TikTok-чарты. Начало в 20:00, стоимость билетов — от 2000 рублей.

Чемпионат по чтению вслух

Двадцать первого ноября в Центральной библиотеке Губкинского пройдет чемпионат «Открой рот». Участникам предстоит без подготовки выразительно прочитать отрывки из классической литературы. Победители получат шанс выступить в суперфинале на Красной площади в Москве. Начало в 18:00, участие бесплатное.

22 ноября, суббота

Ненаучное шоу «Лабубу в Стране чудес»

Красочное цирковое шоу с персонажем Лабубу пройдет в Салехарде Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Двадцать второго ноября в центре «Геолог» в Салехарде пройдет красочное цирковое шоу для всей семьи. Зрителей ждут выступления акробатов и фокусников, световые представления, яркие костюмы и интерактив с персонажем Лабубу. Дети до 3 лет проходят бесплатно. Начало в 12:00 и 15:00, стоимость билетов — от 1000 рублей.

Концерт «Хранительница детства моего»

Двадцать второго ноября в ДК «30 лет Победы» в Лабытнанги состоится праздничный концерт ко Дню матери. В программе — музыкальные номера, ностальгические композиции и теплые поздравления для мам. Начало в 15:00, стоимость билетов — от 600 рублей.

Интерактивный спектакль «Искры Добра»

Двадцать второго ноября в ДК «Сияние Севера» в Лабытнанги покажут интерактивный спектакль для детей и взрослых. Зрители станут активными участниками действия: будут разгадывать загадки и помогать героям. Начало в 17:00, стоимость билетов — от 700 рублей.

Мастер-класс «Рыбка»

Двадцать второго ноября в детской школе искусств имени Рахманинова в Новом Уренгое пройдет мастер-класс по созданию керамической рыбки. Участники освоят технику работы с глиняным листом и ручным пуансоном. Начало в 16:00, стоимость — от 1000 рублей.

Лекция о язычковых инструментах

В Новом Уренгое состоится лекция-демонстрация «Живое дыхание музыки» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Двадцать второго ноября в детской школе искусств №3 в Новом Уренгое состоится лекция-демонстрация «Живое дыхание музыки». Участники узнают об истории баяна, аккордеона и гармони, услышат их живое звучание. Начало в 13:00, стоимость — от 300 рублей.

Мастер-класс «Подарок маме»

Двадцать второго ноября в детской школе искусств имени Свиридова в Губкинском пройдет мастер-класс по созданию деревянной открытки-панно. Участники освоят техники обработки древесины и создадут уникальный подарок. Начало в 14:00, стоимость — от 500 рублей.

Концерт «Поющий город»

Двадцать второго ноября в центре «Сибирь» в Муравленко выступят фольклорные коллективы с программой русских народных песен и обрядов. Зрители смогут принять участие в исполнении произведений. Начало в 17:00, стоимость билетов — от 480 рублей.

23 ноября, воскресенье

Юбилейный концерт «Мысли вслух»

Двадцать третьего ноября в ДК «Октябрь» в Новом Уренгое состоится творческий вечер Германа и Лилианы Скрипник. В программе — авторские композиции в стилях джаз и рок в исполнении кавер-группы «ARTIC FUSION BAND». Начало в 17:00, стоимость билетов — от 600 рублей.

Ярмарка ямальских мастеров

В Салехарде ко Дню матери пройдет ярмарка с сувенирами ручной работы Фото: Антон Белицкий © URA.RU

С двадцать второго по двадцать третье ноября в центре «Геолог» в Салехарде пройдет ярмарка, посвященная Дню матери. Гостей ждут авторские украшения, декор, сувениры ручной работы, домашняя выпечка и мастер-классы. Держатели карты «Морошка» смогут участвовать в розыгрыше призов. Начало в 11:00, вход свободный.

Турнир по спортивным танцам

С двадцать второго по двадцать третье ноября в спорткомплексе «Факел» в Ноябрьске пройдет «Кубок Арктики» — турнир категории «А» по спортивным танцам. Участников ждут выступления чемпионов мира, мастер-классы и соревнования среди ведущих коллективов Ямала и России. Вход свободный.

Чемпионат «Битва интеллектов»