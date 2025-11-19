Концерт NLO, шоу Лабубу и битва интеллектов: куда сходить на Ямале на выходных. Афиша
Группа NLO с хитами из TikTok выступит в Салехарде
Предстоящие выходные на Ямале пройдут под знаком музыки, творчества и интеллектуальных состязаний. Салехард ждет поклонников группы NLO и семейные шоу, Ноябрьск станет площадкой для танцевальных турниров и битвы умов, а в Новом Уренгое и Муравленко пройдут концерты и творческие мастер-классы. Самые интересные события на Ямале — в афише URA.RU.
21 ноября, пятница
Концерт группы NLO
В Салехарде выступит группа NLO
Двадцать первого ноября в баре «Нефть» в Салехарде выступит популярная группа NLO. Коллектив известен энергичными танцевальными треками с этническим флером и коллаборациями с такими артистами, как T-Killah, Григорий Лепс и Катя Лель. Поклонников ждут яркие голоса, харизматичные выступления и хиты, покорившие TikTok-чарты. Начало в 20:00, стоимость билетов — от 2000 рублей.
Чемпионат по чтению вслух
Двадцать первого ноября в Центральной библиотеке Губкинского пройдет чемпионат «Открой рот». Участникам предстоит без подготовки выразительно прочитать отрывки из классической литературы. Победители получат шанс выступить в суперфинале на Красной площади в Москве. Начало в 18:00, участие бесплатное.
22 ноября, суббота
Ненаучное шоу «Лабубу в Стране чудес»
Красочное цирковое шоу с персонажем Лабубу пройдет в Салехарде
Двадцать второго ноября в центре «Геолог» в Салехарде пройдет красочное цирковое шоу для всей семьи. Зрителей ждут выступления акробатов и фокусников, световые представления, яркие костюмы и интерактив с персонажем Лабубу. Дети до 3 лет проходят бесплатно. Начало в 12:00 и 15:00, стоимость билетов — от 1000 рублей.
Концерт «Хранительница детства моего»
Двадцать второго ноября в ДК «30 лет Победы» в Лабытнанги состоится праздничный концерт ко Дню матери. В программе — музыкальные номера, ностальгические композиции и теплые поздравления для мам. Начало в 15:00, стоимость билетов — от 600 рублей.
Интерактивный спектакль «Искры Добра»
Двадцать второго ноября в ДК «Сияние Севера» в Лабытнанги покажут интерактивный спектакль для детей и взрослых. Зрители станут активными участниками действия: будут разгадывать загадки и помогать героям. Начало в 17:00, стоимость билетов — от 700 рублей.
Мастер-класс «Рыбка»
Двадцать второго ноября в детской школе искусств имени Рахманинова в Новом Уренгое пройдет мастер-класс по созданию керамической рыбки. Участники освоят технику работы с глиняным листом и ручным пуансоном. Начало в 16:00, стоимость — от 1000 рублей.
Лекция о язычковых инструментах
В Новом Уренгое состоится лекция-демонстрация «Живое дыхание музыки»
Двадцать второго ноября в детской школе искусств №3 в Новом Уренгое состоится лекция-демонстрация «Живое дыхание музыки». Участники узнают об истории баяна, аккордеона и гармони, услышат их живое звучание. Начало в 13:00, стоимость — от 300 рублей.
Мастер-класс «Подарок маме»
Двадцать второго ноября в детской школе искусств имени Свиридова в Губкинском пройдет мастер-класс по созданию деревянной открытки-панно. Участники освоят техники обработки древесины и создадут уникальный подарок. Начало в 14:00, стоимость — от 500 рублей.
Концерт «Поющий город»
Двадцать второго ноября в центре «Сибирь» в Муравленко выступят фольклорные коллективы с программой русских народных песен и обрядов. Зрители смогут принять участие в исполнении произведений. Начало в 17:00, стоимость билетов — от 480 рублей.
23 ноября, воскресенье
Юбилейный концерт «Мысли вслух»
Двадцать третьего ноября в ДК «Октябрь» в Новом Уренгое состоится творческий вечер Германа и Лилианы Скрипник. В программе — авторские композиции в стилях джаз и рок в исполнении кавер-группы «ARTIC FUSION BAND». Начало в 17:00, стоимость билетов — от 600 рублей.
Ярмарка ямальских мастеров
В Салехарде ко Дню матери пройдет ярмарка с сувенирами ручной работы
С двадцать второго по двадцать третье ноября в центре «Геолог» в Салехарде пройдет ярмарка, посвященная Дню матери. Гостей ждут авторские украшения, декор, сувениры ручной работы, домашняя выпечка и мастер-классы. Держатели карты «Морошка» смогут участвовать в розыгрыше призов. Начало в 11:00, вход свободный.
Турнир по спортивным танцам
С двадцать второго по двадцать третье ноября в спорткомплексе «Факел» в Ноябрьске пройдет «Кубок Арктики» — турнир категории «А» по спортивным танцам. Участников ждут выступления чемпионов мира, мастер-классы и соревнования среди ведущих коллективов Ямала и России. Вход свободный.
Чемпионат «Битва интеллектов»
С двадцать второго по двадцать третье ноября в спорткомплексе «Зенит» в Ноябрьске пройдет чемпионат по интеллектуальной игре на Кубок губернатора ЯНАО. Команды молодежной, взрослой, семейной и юниор лиг сразятся в «Что? Где? Когда?». Регистрация открыта до 17 ноября. Начало в 12:00, участие бесплатное.
