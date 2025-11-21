Проверьте табло: что происходит в российских аэропортах 21 ноября 2025

Множество авиарейсов задерживаются 21 ноября 2025 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на утро 21 ноября 2025 года десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены в различных регионах страны. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.

Ограничения воздушного пространства и их последствия 21 ноября 2025

Рано утром в пятницу, 21 ноября, Росавиация ввела ограничения на полеты в российских аэропортах. По данным официального представителя Росавиации Артема Кореняко, первыми режим работы пришлось пересмотреть в Саратове (Гагарин) и Тамбове (Донское) в 02:45 по московскому времени.

В 04:35 по московскому времени временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Казань и Самара (Курумоч). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В дополнение к информации от Росавиации, в Самарской области объявили угрозу атаки БПЛА. Сообщение от РСЧС поступило в 3:26 по местному времени.

В 04:43 ограничения сняли в аэропорту Саратов. В 04:59 временные ограничения ввели в аэропорту Нижнекамск (Бегишево). В 05:17 сняты ограничения в аэропорту Самара (Курумоч).

В 05:57 в аэропорту Краснодар (Пашковский) ввели дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает рейсы с 09:00 по 19:00 МСК. В 05:59 ограничения ввели в аэропорту Ижевск.

В 06:38 временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгоград. В 07:08 сняты ограничения в аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево). В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в столицу Татарстана.

Несмотря на снятие ограничений в некоторых аэропортах, их последствия продолжают влиять на расписание полетов по всей России. В московских аэропортах и региональных воздушных гаванях наблюдаются существенные задержки и отмены рейсов.

Задержки и отмены рейсов в московских аэропортах 21 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 21 ноября 2025

В аэропорту Шереметьево на утро 21 ноября наблюдаются значительные задержки на вылет. Рейс SU 1276 в Казань задерживается более чем на 2 часа — вместо запланированного вылета в 06:05 он отправится в 08:05. Рейс SU 1602 в Самару задерживается на 3 часа — до 09:30 вместо 06:30.

Рейс DP 6841 авиакомпании Победа в Казань задерживается до 08:00. Рейс FV 6377 авиакомпаний Россия и Аэрофлот в Ижевск задерживается на 2 часа до 09:40 вместо 07:40. Рейс DP 6965 в Волгоград задерживается до 08:30, рейс SU 1758 в Волгоград — до 08:50. Рейс SU 1498 в Грозный задерживается на полтора часа — до 09:40 вместо 08:10.

Что касается прилетов, значительные задержки наблюдаются у рейсов из Тюмени (SU 1503, посадка в 08:14 вместо 07:55), Астаны (SU 1957, посадка в 08:15 вместо 07:55), Омска (SU 1639, посадка в 09:20 вместо 08:45).

Критическая ситуация с рейсами из Казани и Астрахани — SU 1279 совершит посадку в 10:37 вместо 08:45 (задержка почти 2 часа), а SU 1173 прибудет в 16:17 вместо 09:15 (задержка 7 часов). Рейс из Самары SU 1603 прибудет в 14:07 вместо 11:15 (задержка почти 3 часа). Рейс из Нижнекамска SU 1255 совершит посадку в 13:37 вместо 10:45 (задержка почти 3 часа). Рейс из Волгограда SU 1759 прибудет в 13:32 вместо 12:40.

Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 21 ноября 2025

В аэропорту Внуково зафиксированы как задержки, так и отмены рейсов. Рейс 7R 193 авиакомпаний РусЛайн, ЮТэйр и Алроса в Тамбов задерживается — вылет перенесен с 07:45 на 09:00. Рейс KA 556 авиакомпании Аэро Номад Эйрлайнс в Ош задерживается более чем на 3 часа — до 13:50 вместо 10:40. Рейс UT 445 авиакомпании ЮТэйр в Когалым значительно задерживается — вылет перенесен с 13:15 на 18:30 (задержка более 5 часов).

Среди прилетающих рейсов наблюдаются умеренные задержки: рейс из Сургута UT 456 прибудет в 09:37 вместо 07:40 (задержка почти 2 часа), из Уфы UT 364 — в 08:35 вместо 08:10, из Тюмени UT 454 — в 08:41 вместо 08:10, из Красноярска UT 572 — в 09:07 вместо 08:15.

Серьезная задержка у рейса из Грозного UT 356 — посадка в 12:52 вместо 08:50 (задержка 4 часа). Рейс из Оша KA 555 задерживается с 09:40 до 12:50 (задержка более 3 часов). Рейс из Талакана 4G 292 задерживается почти на час — посадка в 14:08 вместо 13:10. Рейс из Утапао ZF 2802 задерживается более чем на сутки — совершит посадку в 00:25 23 ноября вместо 17:35 21 ноября.

Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 21 ноября 2025

В аэропорту Домодедово отменен рейс G9 957 авиакомпании Air Arabia в Шарджу, который должен был вылететь в 00:30. Рейс G9 959 в Шарджу значительно задерживается — вылет перенесен с 03:25 на 08:55 (задержка более 5 часов).

Рейс I8 302 авиакомпании Ижавиа в Ижевск задерживается почти на 2 часа — до 10:30 вместо 08:40. Рейс IO 469 авиакомпании ИрАэро в Баку задерживается на час до 11:35. Полностью отменен рейс YK 966 авиакомпании Avia Traffic Company в Ош. Рейс U6 627 авиакомпании Уральские авиалинии в Калининград задерживается на полтора часа до 13:05. Рейс G9 951 в Шарджу значительно задерживается — до 19:15 вместо 14:20 (задержка почти 5 часов). Рейс 3F 316 авиакомпании FLYONE Armenia в Ереван задерживается на два с половиной часа — до 20:10 вместо 17:40.

Среди прилетающих рейсов отменен рейс из Ижевска I8 301, также отменен прилет из Оша YK 965 и из Бишкека U6 2804. Рейс из Шарджи G9 950 задерживается с 13:30 до 18:15 (задержка почти 5 часов). Рейс из Еревана 3F 315 прибудет в 19:10 вместо 16:40 (задержка два с половиной часа). Рейс из Надыма YC 174 совершит посадку в 11:00 22 ноября вместо 10:25 21 ноября (задержка более суток).

Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 21 ноября 2025

В аэропорту Пулково на утро 21 ноября наблюдается задержка рейса FV 6133 авиакомпаний Россия и Аэрофлот в Грозный — вылет перенесен с 07:55 на 08:55 (задержка час).

Среди прилетов полностью отменен рейс U6 2642 из Худжанда. Рейс из Оша U6 2734 задерживается до 07:59. Рейс из Казани FV 6596 значительно задерживается — посадка в 12:05 вместо 10:05 (задержка 2 часа). Рейс из Тамбова 7R 292 прибудет в 12:15 вместо 11:20. Рейс из Грозного FV 6134 задерживается на полчаса — посадка в 17:20 вместо 16:50.

Задержки и отмены авиарейсов в регионах России 21 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов в Новосибирске (Толмачево) 21 ноября 2025

В новосибирском аэропорту Толмачево утром 21 ноября произошли изменения в расписании. Согласно данным онлайн-табло, на момент публикации задерживаются прилет тринадцати авиарейсов, а два рейса были отменены. Отменен рейс Газпром Авиа из Москвы, также отменен вылет из Новосибирска в Талакан.

Наибольшая задержка зафиксирована у рейса, следующего из Петропавловска-Камчатского. По расписанию он должен прибыть в 13:35, однако расчетное время прибытия — 17:03 (задержка 3 часа 28 минут). Задержки также коснулись рейсов из Владивостока (55 минут), Южно-Сахалинска (1 час 5 минут), Магадана (1 час 20 минут), Хабаровска (1 час 15 минут), Пекина (1 час 25 минут) и других городов.

Рейс из Благовещенска задерживается на 2 часа 45 минут, из Якутска — на 1 час 55 минут, из Иркутска — на 1 час 10 минут, из Улан-Удэ — на 45 минут. Два рейса из Нерюнгри задерживаются на 1 час 25 минут и 48 минут соответственно. На вылет задерживаются рейсы в Душанбе (до 13:45), Самарканд (до 13:50) и Ош (до 14:00).

Задержки и отмены авиарейсов в Екатеринбурге (Кольцово) 21 ноября 2025

В аэропорту Кольцово зафиксированы серьезные задержки рейсов. Рейс 7R 825 авиакомпании РусЛайн в Белоярский задерживается с 08:00 до 11:00 (задержка 3 часа). Рейс WZ 1403 авиакомпании Red Wings в Тбилиси задерживается до 13:40. Рейс UT 332 авиакомпании ЮТэйр в Нягань значительно задерживается — вылет переносится с 13:10 на 18:10 (задержка 5 часов).

Среди прилетающих рейсов серьезные задержки у рейса из Благовещенска U6 300 — посадка в 11:45 вместо 10:00 (задержка 1 час 45 минут), также по другим данным возможна посадка в 12:50. Рейс из Ноябрьска YC 250 задерживается на 2 часа — посадка в 13:30 вместо 11:30. Рейс из Нягани UT 331 значительно задерживается — посадка в 17:30 вместо 12:30 (задержка 5 часов). Рейс из Новосибирска SU 2871 задерживается на два с половиной часа — посадка в 22:00 вместо 19:20. Рейс из Тбилиси WZ 1404 прибудет в 21:40 вместо 20:20 (задержка час 20 минут).

Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре (Пашковский) 21 ноября 2025

В аэропорту Пашковский наблюдаются задержки нескольких рейсов. Рейс WZ 1561 авиакомпании Red Wings в Махачкалу задерживается с 10:10 до 12:30 (задержка более 2 часов). Рейс HY 688 авиакомпании Uzbekistan Airways в Ташкент задерживается до 11:10. Рейс SU 1267 в Москву задерживается на час до 12:45. Рейс SU 2866 в Казань задерживается с 14:00 до 15:40 (задержка час 40 минут). Рейс A4 3069 авиакомпании Азимут в Стамбул задерживается на два с половиной часа — до 18:20 вместо 15:40.

Среди прилетающих рейсов задержки у рейсов из Ташкента (HY 687, посадка в 09:47 вместо 09:00), Махачкалы (WZ 1562, посадка в 10:30 вместо 09:10), Самарканда (A4 3040, посадка в 10:00 вместо 09:40), Екатеринбурга (SU 2927, посадка в 10:08 вместо 09:45), Ташкента (A4 3082, посадка в 10:54 вместо 10:35), Новосибирска (SU 2863, посадка в 11:30 вместо 10:45), Казани (SU 2867, посадка в 14:34 вместо 13:00) и Стамбула (A4 3070, посадка в 17:00 вместо 14:00).

Задержки и отмены авиарейсов в Самаре (Курумоч) 21 ноября 2025

В аэропорту Курумоч наблюдаются значительные задержки. Рейс UT 679 авиакомпании ЮТэйр в Когалым, который должен был вылететь в 04:20, задерживается до 12:20 (задержка 8 часов). Рейс RT 275 авиакомпании ЮВТ Аэро в Новый Уренгой задерживается до 09:50. Рейс SU 1603 авиакомпании Аэрофлот в Москву задерживается на 3 часа — до 13:25 вместо 10:25.

Задержки и отмены авиарейсов в Саратове (Гагарин) 21 ноября 2025

В аэропорту Гагарин рейс EO 858 авиакомпаний Ikar и Nordwind в Калининград задерживается на 2 часа — вылет перенесен с 07:55 на 09:55. Среди прилетов рейс из Калининграда совершит посадку в 09:20 вместо 06:55 (задержка два с половиной часа).

Задержки и отмены авиарейсов в Нижнем Новгороде (Стригино) 21 ноября 2025

В аэропорту Стригино рейс RT 581 авиакомпании ЮВТ Аэро в Челябинск задерживается до 11:50. Рейс из Казани прибудет в 11:10 вместо 10:40.

Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 21 ноября 2025

В аэропорту Сочи рейс IO 1825 авиакомпании ИрАэро в Анталью значительно задерживается — вылет перенесен с 05:30 на 08:30 (задержка 3 часа). Полностью отменен рейс A4 5025 авиакомпании Азимут в Тель-Авив. Рейс U6 220 авиакомпании Уральские авиалинии в Екатеринбург задерживается до 12:05.