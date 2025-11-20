На Ямале в главном молодежном форуме КМНС участвовали гости из Аргентины
В форуме приняли участие представители более 30 народов
Фото: Алексей Андронов
В Новом Уренгое (ЯНАО) состоялся молодежный форум «Российский Север». В этом году в нем приняли участие более 30 народов, а также прибыли представители коренных народов Аргентины. Об этом власти ЯНАО сообщили на официальном сайте.
«В Новом Уренгое подвели итоги молодежного форума „Российский Север“. Участниками форума стали представители более 30 народов из 35 субъектов Российской Федерации и Аргентины. Мероприятие платформы Росмолодежь.Форумы состоялось в рамках национального проекта „Молодежь и дети“, — сообщает пресс-служба властей Ямала.
По итогам работы принято решение создать сообщество выпускников форума «Российский Север». Командой будет организована серия образовательных интенсивов. Также состоялся показ коллекции этнической одежды ямальского этнодизайнера Ирины Юн и театра моды «Текстиль-АРТ» и подведены итоги конкурса грантов.
