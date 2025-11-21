Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

На Ямале учителя интерната жестоко обращались с детьми

В селе Гыда двое педагогов подозреваются в жестоком обращении с воспитанниками
21 ноября 2025 в 11:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Гыде учителя жестоко обходились с детьми

В Гыде учителя жестоко обходились с детьми

Фото: Стас Этвеш © URA.RU

В селе Гыда Тазовского района ЯНАО два педагога подозреваются в жестоком обращении с воспитанниками. Об этом URA.RU сообщил источник из числа местных жителей на условиях анонимности.

«В школе-интернате не все благополучно. Недавно прокуратура района провела проверку. Среди жителей обсуждается версия, что несколько педагогов школы допускали жестокое обращение с детьми», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

По информации источников, в интернате действительно проводилась проверка силовиков. Там замечены как сотрудники СК, так и работники прокуратуры.

Продолжение после рекламы

За подтверждением информации о жестоком обращении с детьми со стороны педагогов агентство обратилось в пресс-службу прокуратуры ЯНАО. Ответ ожидается. С запросом, возбуждены ли уголовные дела в отношении педагогов школы направлен запрос в СУ СКР по ЯНАО, там пока информацию не комментируют.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал