На Ямале учителя интерната жестоко обращались с детьми

В Гыде учителя жестоко обходились с детьми Фото: Стас Этвеш © URA.RU

В селе Гыда Тазовского района ЯНАО два педагога подозреваются в жестоком обращении с воспитанниками. Об этом URA.RU сообщил источник из числа местных жителей на условиях анонимности.

«В школе-интернате не все благополучно. Недавно прокуратура района провела проверку. Среди жителей обсуждается версия, что несколько педагогов школы допускали жестокое обращение с детьми», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

По информации источников, в интернате действительно проводилась проверка силовиков. Там замечены как сотрудники СК, так и работники прокуратуры.

Продолжение после рекламы