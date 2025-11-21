На Ямале учителя интерната жестоко обращались с детьми
Фото: Стас Этвеш © URA.RU
В селе Гыда Тазовского района ЯНАО два педагога подозреваются в жестоком обращении с воспитанниками. Об этом URA.RU сообщил источник из числа местных жителей на условиях анонимности.
«В школе-интернате не все благополучно. Недавно прокуратура района провела проверку. Среди жителей обсуждается версия, что несколько педагогов школы допускали жестокое обращение с детьми», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
По информации источников, в интернате действительно проводилась проверка силовиков. Там замечены как сотрудники СК, так и работники прокуратуры.
За подтверждением информации о жестоком обращении с детьми со стороны педагогов агентство обратилось в пресс-службу прокуратуры ЯНАО. Ответ ожидается. С запросом, возбуждены ли уголовные дела в отношении педагогов школы направлен запрос в СУ СКР по ЯНАО, там пока информацию не комментируют.
