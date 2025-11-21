Ямал станет площадкой для проведения этапа финала всероссийской олимпиады

Олимпиада состоятся в Арктическом лицее Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) в 2026 году состоится финал всероссийской олимпиады по физике. Об этом губернатор округа Дмитрий Артюхов сообщил в соцсети.

«В следующем году Ямал примет финал Всероссийской олимпиады школьников по физике», — сообщил глава региона в своем telegram-канале. Местом проведения станет Арктический лицей.