Общество

Образование

Ямал станет площадкой для проведения этапа финала всероссийской олимпиады

21 ноября 2025 в 06:22
Олимпиада состоятся в Арктическом лицее

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) в 2026 году состоится финал всероссийской олимпиады по физике. Об этом губернатор округа Дмитрий Артюхов сообщил в соцсети.

«В следующем году Ямал примет финал Всероссийской олимпиады школьников по физике», — сообщил глава региона в своем telegram-канале. Местом проведения станет Арктический лицей.

Артюхов пообещал познакомить участников мероприятия с газовой столицей, а также природой и колоритом Ямала. Он подчеркнул, что надеется на участие в олимпиаде и ямальских школьников.

