Ямал станет площадкой для проведения этапа финала всероссийской олимпиады
21 ноября 2025 в 06:22
Олимпиада состоятся в Арктическом лицее
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Новом Уренгое (ЯНАО) в 2026 году состоится финал всероссийской олимпиады по физике. Об этом губернатор округа Дмитрий Артюхов сообщил в соцсети.
«В следующем году Ямал примет финал Всероссийской олимпиады школьников по физике», — сообщил глава региона в своем telegram-канале. Местом проведения станет Арктический лицей.
Артюхов пообещал познакомить участников мероприятия с газовой столицей, а также природой и колоритом Ямала. Он подчеркнул, что надеется на участие в олимпиаде и ямальских школьников.
Подписаться
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал