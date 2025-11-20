Основной кандидат на замену Зеленскому — экс-главком ВСУ Валерий Залужный, говорит политолог Евгений Семибратов Фото: Официальный сайт президента Украины

Кураторы Владимира Зеленского в Лондоне готовы запустить транзит власти на Украине. Но они ждут, пока нынешний глава киевского режима примет крайне непопулярное решение — снизит мобилизационный возраст в стране до 18 лет, объяснил в интервью URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Зеленский по замыслу британцев должен принять на себя весь негатив за этот шаг, а затем уйти в отставку, полагает политолог.

«В Лондоне понимают, что ресурс Зеленского в проекте „Украина — анти-Россия“ исчерпан, и подготовили скамейку запасных. Это может быть экс-главком ВСУ Валерий Залужный, глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, — прим. ред.). Или же нас могут сильно удивить. Потому что вопрос политического объединения запада и востока Украины очень актуален, и британские кураторы могут сыграть, если не на пророссийских, то, по крайней мере, на прорусских настроениях относительно языка, церкви», — говорит Семибратов.

Между тем коррупционный скандал вокруг команды Зеленского Семибратов связывает с действиями Вашингтона, а не Лондона. Его цель, по мнению эксперта, — сделать киевского лидера более сговорчивым и пойти на компромиссы в урегулировании военного конфликта.

«У Трампа есть серьезные инструменты влияния на Зеленского вроде Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), которое является своего рода украинским филиалом ФБР. Фактуру по коррупционному делу собирали не один месяц и даже не год. Эту бомбу начали готовить еще, как минимум, при Байдене. Зеленский понимает, что закон о снижении мобилизационного возраста будет для него последним. Американцы, в свою очередь, видят возможность вынудить его снова присягнуть им вместо британцев. Но условием для такого покровительства будет принятие Трампа без каких-либо оговорок», — считает собеседник URA.RU.