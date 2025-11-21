Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

На Ямал в выходные обрушится непогода

21 ноября 2025 в 05:30
Метель и ветра будут бушевать на Ямале в ближайшие дни

Фото: Илья Московец © URA.RU

На территории Ямала с пятницы по воскресенье 23 ноября ожидаются температурные качели, метели и ветра. Об этом предупредили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В ЯНАО 21, 22 и 23 ноября прогнозируется метель, гололед и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет опускаться до -8, -23 градусов, при прояснении — до -27. Днем в эти дни ожидается от -5 до -15 градусов, местами до -21, в отдельных районах до -4 градусов», — сообщается на сайте управления.

Вместе с этим все дни на территории региона ожидается снег. К воскресенью осадки усилятся. По данным Gismeteo в крупных городах ЯНАО с 21 по 23 ноября будет следующая погода:

  • Салехард: днем -5, -14°C, ночью -10, -18°C. Облачно, с субботы — снег, ветер 6-11 м/с;
  • Новый Уренгой: днем -7, -18°C, ночью -20, -26°C. Облачно, небольшой снег, ветер 8-13 м/с;
  • Ноябрьск: днем -4, -8°C, ночью -9, -13°C. Облачно, снег, ветер 7-16 м/с;
  • Надым: днем -8, -12°C, ночью -12, -21°C. Облачно, небольшой снег, с 23 ноября снег усилится, ветер 8-15 м/с.

