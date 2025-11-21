На Ямал в выходные обрушится непогода

Метель и ветра будут бушевать на Ямале в ближайшие дни Фото: Илья Московец © URA.RU

На территории Ямала с пятницы по воскресенье 23 ноября ожидаются температурные качели, метели и ветра. Об этом предупредили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В ЯНАО 21, 22 и 23 ноября прогнозируется метель, гололед и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет опускаться до -8, -23 градусов, при прояснении — до -27. Днем в эти дни ожидается от -5 до -15 градусов, местами до -21, в отдельных районах до -4 градусов», — сообщается на сайте управления.

Вместе с этим все дни на территории региона ожидается снег. К воскресенью осадки усилятся. По данным Gismeteo в крупных городах ЯНАО с 21 по 23 ноября будет следующая погода:

Продолжение после рекламы