Дом и гараж с автомобилем уничтожены огнем в Новом Уренгое. Фото
В Новом Уренгое ночью ликвидировали крупный пожар в частном доме
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Новом Уренгое (ЯНАО) ночью произошел пожар в частном жилом доме. Сообщение о возгорании в ДПК «Дунай» по улице Сосновой поступило в пожарно-спасательную часть 21 ноября в 2:27. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по ЯНАО.
Спасатели потушили возгорание жилого дома и гаража в Новом Уренгое
Фото: Пресс-служба МЧС по ЯНАО
«В 4:30 открытое горение было ликвидировано. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе МЧС по ЯНАО.
Пожарные подразделения прибыли на место через пять минут после получения вызова. На момент их прибытия наблюдалось открытое горение дома на площади около 100 квадратных метров и гаража — на площади 24 квадратных метра Жильцы дома успели эвакуироваться самостоятельно до прибытия спасателей. В результате пожара дом поврежден по всей площади, уничтожено находящееся в нем имущество. Также пострадали гараж и автомобиль, который находился внутри. Причина пожара и размер ущерба будут установлены дознавателем МЧС России.
Пожар в Новом Уренгое
Фото: Пресс-служба МЧС по ЯНАО
